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黃奇帆談自貿區 服貿業開放不到位

2019-12-02 12:57聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆上海奉賢區舉行11月30日舉行2019賢商大會上，分析中國當下形成的對外開放新格局，表示中共金融開放不到位，服貿業還相當薄弱，數字貿易也不夠開放。

據《新產經》雜誌社旗下微信公眾號「大白新聞」報導，黃奇帆表示，自貿區新片區要大力發展生產性服務業，發展服務貿易，並強調這是過去的開放制度沒辦法發展的。

黃奇帆認為，當前已經形成的開放格局當中，仍存在一些問題：金融業的開放是不到位的、是有限的；服務貿易還處在薄弱狀態。公共服務領域，如教育、衛生、文化等方面，基本沒有開放；數字貿易開放不夠。

黃奇帆表示，在金融業開放、服務貿易開放、公共服務開放、數字經濟開放4個方面，需要自貿區新片區解決中國進一步開放的關鍵問題，要大力發展生產性服務業，發展服務貿易。

黃奇帆稍早在11月12日「第十九屆中國年度管理大會」上表示，在服務貿易上中國過去幾十年做的不夠好。「是我們自己家裏的服務貿易都讓別人做了，比如我們有4兆多美元進出口，所對應的服務貿易要結算、要保險、要國際物流倉儲運輸，大部分外國人在做。我們自己怎麼讓別人去做服務貿易呢，說明我們這塊不夠發達。」

黃奇帆還談到，從2000年到2018年，中國的服務貿易規模翻了三倍多。但目前中國的服務貿易仍存在着逆差大；勞動密集型服務貿易多，知識密集型、技術產權專利型、金融型服務貿易少等問題。

早在黃奇帆任重慶市長期間，便已開始對服務貿易進行布局。自2014年以來，重慶開始大力發展現代服務貿易。為了達到該目標，時任重慶市長黃奇帆還為其「量身定製」了五大路徑，包括大力發展金融結算服務；依託交通樞紐，建設國際物流通道；深化拓展保税區保税貿易；發展壯大雲計算、大數據服務以及促進知識密集型服務貿易發展等。至今，重慶的服務貿易仍在持續增長。

現年67歲的黃奇帆一直備受外界關注，他於2001年開始任重慶市副市長，2009年升任市長。2016年底，黃奇帆卸任重慶市市長職務。在這10年多裏，他先後經歷賀國強、黃鎮東、汪洋、薄熙來、張德江、孫政才等6個重慶市委書記。這些市委書記被認為風格各異，而且政見也各不相同。因此，黃奇帆有中共「政壇不倒翁」之稱。

前重慶市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆稱，中共在金融業開放、服務貿易開放...
前重慶市長、中國國際經濟交流中心副理事長黃奇帆稱，中共在金融業開放、服務貿易開放、公共服務開放、數字經濟遠遠不夠。（路透社資料照片）
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