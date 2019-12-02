被加國拘押一年 孟晚舟發公開信外賣小哥都為華為加油

2019-12-02 10:57 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



在被加拿大拘押滿一年之際，華為刊物「心聲社區」2日發佈了一封華為副董事長孟晚舟12月1日寫於溫哥華的公開信。孟晚舟在信中說，這一年，經歷了恐懼和痛苦，失望和無奈，煎熬和掙扎。這一年，學會了堅強承受，從容面對，不畏未知。在信中，孟晚舟還感謝大家對她的溫暖和鼓勵，「親愛的你們，這些溫暖都是照亮我前行的燈塔!」2018年12月1日，孟晚舟在溫哥華機場被加拿大警方拘押，至今未獲釋。

孟晚舟公開信全文：你們的溫暖，是照亮我前行的燈塔-寫在一年之際

冬天的腳步近了，萬山紅遍、層林盡染，自然之美映入眼簾。

本無意流連，卻困頓此間，斗轉星移竟已一年。

這一年，經歷了恐懼和痛苦，失望和無奈，煎熬和掙扎。

這一年，學會了堅強承受，從容面對，不畏未知。

從前的深圳，時間總是過得很快，每天的日程都是排得滿滿的，從一個目的地奔向另一個目的地，從一場會趕往另一場會。「早餐會」、「午餐會」、夜裡總開的「夜總會」，已是華為人的標配。我總是覺得分身乏術，總是覺得時間那麼的不夠用，在一個時間段裡平行地多任務處理，是唯一的解決方案，這也是每個華為員工的真實寫照。從太平洋之東到大西洋之西，從北冰洋之北到南美南之南，都有我們忙碌的身影，都有我們努力的付出。也正因為這樣，我從來沒有時間靜下心來看看風景、讀讀時光。

忙碌把時光縮短，苦難把歲月拉長。

現在，時間總是過得很慢，慢得讓我有足夠的時間去讀完一本書，慢得讓我有足夠的時間去跟同事們討論一件小小的事情，慢得讓我有足夠的時間細細地完成一幅油畫。

一年的光陰，慢慢地從指尖滑過;一年的陪伴，你們的溫暖和鼓勵一直在我心間。

華為的同事們在心聲社區上一次又一次地留言，任何一個關於我的消息，都能築起高樓。

我們的客戶和供應商們，在這個至暗時刻，選擇了給予我們更多的信任、支持和等待，這當然也成為我們更加努力的動力。

每次庭審，法庭外都排起長長的隊伍，大家的熱情和支持一直暖在我的心頭。

我還聽同事說，有外賣小哥在我們的外賣單上留言：「華為加油」、「華為努力」，寥寥幾字足以讓我們瞬間溫暖。這些點點滴滴都支持著我們勇往直前。

還有無數的網友們，常常在各種與華為相關的新聞下跟帖，有的溫暖，有的堅定，有的綿長，有的精練，有的深情款款，有的質樸如蘭，無不表達對我們的信任與支持，還有一如既往的關心。

當然，在這個國度，民眾們的善良也令我難忘。楓葉嶺女子矯正中心獄警和獄友的善良，讓我熬過了最艱難的日子；法官宣佈同意保釋時，聽眾席上響起的掌聲，讓我禁不住淚如雨下；徹夜的大雪之後，保安公司的員工暖心地為我年邁的母親掃出一條小徑，讓我們感受到了冬日的暖陽。

每次出庭，都給法庭的工作人員增加了很大的工作量，真心地道一聲：「謝謝，給你們添麻煩了」。

這些點滴時刻，這些無數瞬間，總能帶給我溫暖，總能帶給我力量，真心謝謝你們的陪伴常在，真心謝謝你們的溫暖如春，這些都已匯成生命的記憶，都已聚成奮鬥的力量。正是你們的一句話，你們的一份心，支持著我多讀一本書，多上一堂課，不懼距離遙遠，不畏前路泥濘，在不自由中尋找心靈的自由，在坎坷中品味生命的芳香。

燈，左「火」右「丁」，火是希望，丁是人本。有你們的地方，就有萬家燈火，熒螢光芒是溫暖，更是方向，總能在黑暗中給予我們信念的力量。