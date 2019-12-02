台資網紅品牌欣賀股份再衝A股小S等股東星光熠熠

2019-12-02 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



大陸新晉網紅品牌JORYA母公司欣賀股份二度衝關A股上市，特別的是，這是來自台灣的女裝企業，據公開訊息披露，股東名單相當豪華，除了LV母公司LVMH集團贊助的私募基金L Capital Asia曾經入股；股東還有兩岸明星，小S、孫紅雷都間接持股。

新京報報導，定位中高端女裝的欣賀股份，股東名單星光熠熠，雖然2018年1月首發被否，但再度闖關A股，而上市地從上交所更換為深交所。

欣賀股份是在廈門投資的台資企業，主營中高端女裝的設計、生產和銷售，旗下擁有JORYA、JORYA weekend、ΛNMΛNI（恩曼琳）、GIVH SHYH、CAROLINE、AIVEI 和QDA等七個女裝品牌。

欣賀股份是一家典型的家族企業。2011年之後，孫氏家族開始引入外部投資者。

引人矚目的是，欣賀股份的股東名單暗藏了不少兩岸明星的身影。招股書顯示，Purple Forest Limited持有公司1.3843%的股權。在Purple Forest Limited的股東名單中出現了小S徐熙娣及其丈夫許雅鈞的名字，持股比例分別為7.46%和14.93%。

另外，廈門君豪持有公司0.4132%的股權，而大陸知名演員孫紅雷在廈門君豪中持股50%。