親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

廣深城際 即起搭車可刷微信

2019-12-02 01:29聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導

中國鐵路廣州局集團有限公司1日透露，即日起，廣深城際鐵路在中國鐵路率先實現微信支付掃碼乘車。

今後乘坐廣深城際動車，旅客無需提前購票，只需使用微信小程序「廣深城際通」即可刷碼進站，先乘車後扣費，「無需刷證件、無需實體票、出站才扣費」。

中新社報導，據廣鐵集團客運部相關負責人表示，作為中國大陸首條實行列車公交化開行的鐵路，廣深城際日均開行列車85對，發送旅客10.6萬人次，是廣深兩地間旅客重要出行方式。

為進一步滿足客流需求，提升旅客出行舒適度，鐵路部門與微信支付團隊達成合作，12月1日起在廣深城際全線各站推出微信小程序刷碼支付乘車新服務，刷碼進站僅需3秒左右，相比以往買票、取票、現場核驗有效身分證件進站等環節，可以平均節省時間15分鐘以上。

該負責人同時表示，新推出的微信支付是在實名信息基礎上，加上人臉識別驗證，進而確保是旅客本人購票，有效防止惡意搶票行為。

微信支付團隊相關負責人表示，「廣深城際通」小程序在掃碼乘車技術與數據共享的基礎上，增加了微信支付先乘車後扣費、免密代扣等支付功能，讓旅客只需一部手機即可享受全程電子化暢行體驗，有效助力鐵路行業效率和服務質量升級。未來，雙方還將繼續探索合作，進一步提升旅客出行體驗。

微信列車

相關新聞

人行行長：人民幣不競貶 貨幣政策審慎

2019-12-02 00:07

湖南進出口增福 1至10月大陸第1

2019-12-02 01:30

國際車聯網技術大會 聚焦5G

2019-12-02 01:30

融合兩岸高教資源 南京辦研討會

2019-12-02 01:29

三亞試驗區 揭牌設立

2019-12-02 01:29

名家觀點／中國矛盾的物價 都是「豬」惹的禍

2019-12-02 00:18

長三角債市 擴大開放

2019-12-01 23:03

大陸．資金．對策／台商大陸取得政府補貼分析

2019-12-01 23:03

長三角一體化發展綱要：研究債市互聯互通

2019-12-01 21:16

大陸民眾今起辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

人行行長：不將滙率工具化 不搞競爭性貶值

2019-12-01 18:44

陸企人物／青農把薑當藝術品 挑逗食慾

2019-12-01 13:49

穩民生經濟 胡春華喊話：確保豬肉供應

2019-12-01 13:46

港財政司長坦言：反送中風波重創香港經濟

2019-12-01 13:30

彭博資訊專欄／債務違約增 救不救陷入兩難

2019-12-01 02:06

車市冷 明年銷量估減一成

2019-12-01 02:06

特派員在現場／滬金融圈不平靜 行長難為

2019-12-01 02:06

陸11月PMI回升 下行壓力仍在

2019-12-01 00:10

大陸期市加速擴增新商品

2019-11-30 23:45

大陸期市加速國際化…四路並進

2019-11-30 23:37

貿協上海辦說明會 開發更多買家來台

2019-11-30 21:01

陸股一周／滬指失守年線 日K連4黑

2019-11-30 13:52

人行：寬鬆貨幣還有空間

2019-11-30 02:21

台青搶貓商機 進駐青創園

2019-11-30 02:20

華為又貸款 一年內借千億

2019-11-30 02:20

小米發7億紅包 大手筆留才

2019-11-30 02:18

中國經濟成長不樂觀 分析預估明年低於6％

2019-11-29 19:54

避制裁？任正非退出華為核心子公司

2019-11-29 18:06

雪鐵龍在陸合資要退市 被中國寶能全面收購

2019-11-29 16:11

說不缺錢的華為 發債後二度向銀行融資

2019-11-29 15:39

香港航空延後發薪 稱社會動盪影響營運

2019-11-29 14:39

香港航空部分員工延遲發薪 傳北美全線停飛

2019-11-29 11:54

香港10月私人住宅房價再跌1.3% 連跌5個月

2019-11-29 11:10

精博台商專欄／境外公司經濟實質漸明朗

2019-11-28 23:46

大陸．資金．對策／台商A股上市同業競爭審查新變化

2019-11-24 23:18

大陸．資金．對策／台籍人員大陸薪資匯出分析

2019-11-17 23:18

彭博資訊專欄／阿里巴巴將上市 港股及時雨

2019-11-17 00:18

BVI和開曼境外公司須納稅新規分析

2019-11-10 23:29
看更多

熱門文章

可樂當水喝！她日灌5公升暴瘦20公斤 醫師檢查發現慘了

2019-12-01 20:15

7年情斷私家車遭噴紅漆！男方被批負心漢 拍片澄清後風向大逆轉

2019-12-01 10:30

港航突公布12月起 無限期停機上娛樂服務

2019-12-01 08:05

600年前的明代壁畫躲過文革 全靠法海寺一位校工

2019-12-01 10:00

川普剛簽香港人權法案 港民今發起「感謝美國」大遊行

2019-12-01 09:12

珠海上千警力演練反恐突擊 「港警高層」出席受矚

2019-12-01 11:47

反送中遊行又爆衝突 港警尖東多次射催淚彈驅散示威者

2019-12-01 17:27

財產超過880億 最富中國法官涉貪遭免職

2019-12-01 19:40

港警昨夜射催淚彈驅散聚集旺角人士 上月19日後首次

2019-12-01 09:03

香港精英大逃亡 瞄準紐約、加州 美加英澳成避風港

2019-12-01 14:59

黃埔示威者投擲磚頭 警方發射催淚彈強力驅散

2019-12-01 21:12

嗆美、撐港警…盤點這些官媒記者變「新聞主角」

2019-12-01 14:57

中國批義國會邀黃之鋒演說 義朝野：勿說三道四

2019-12-01 10:18

捲入「共諜案」 葉劍英孫女葉靜子：向心與龔青不是她家親戚

2019-12-01 21:09

香港家長帶小孩參加「反催淚彈」集會 有人持美國旗

2019-12-01 13:23

為同鄉解釋反送中 港印尼移工面臨遞解出境

2019-12-01 17:01

大陸民眾12月1日起 辦理手機門號需要人臉辨識

2019-12-01 18:59

港今3起遊行 港媒：若和平進行 警或批准下周民陣遊行

2019-12-01 10:43

遊行結束爆衝突 港警尖沙咀附近發射催淚彈

2019-12-01 18:41

無視北京反彈 大批港民遊行感謝美國通過香港人權法案

2019-12-01 14:14

反送中風暴未息 香港警隊推文宣招兵買馬

2019-12-01 09:19

示威者闖破壞商店 港警追捕至少兩人被捕

2019-12-01 22:34

不滿涉港言論 中國「炮轟」聯合國人權高官

2019-12-01 20:04

貿易戰、氣候變遷 陸官方憂心糧食拉警報

2019-12-01 13:33

港警舉藍旗驅散 示威者攀爬紅磡繞道屏障離開

2019-12-01 18:35

港警務處長：昨晚警車被汽油彈撃中 才施放催淚彈

2019-12-01 09:59

香港新城市廣場掛16直幡 要求成立獨立調查委員會

2019-12-01 20:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top