廣深城際 即起搭車可刷微信

2019-12-02 01:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



中國鐵路廣州局集團有限公司1日透露，即日起，廣深城際鐵路在中國鐵路率先實現微信支付掃碼乘車。

今後乘坐廣深城際動車，旅客無需提前購票，只需使用微信小程序「廣深城際通」即可刷碼進站，先乘車後扣費，「無需刷證件、無需實體票、出站才扣費」。

中新社報導，據廣鐵集團客運部相關負責人表示，作為中國大陸首條實行列車公交化開行的鐵路，廣深城際日均開行列車85對，發送旅客10.6萬人次，是廣深兩地間旅客重要出行方式。

為進一步滿足客流需求，提升旅客出行舒適度，鐵路部門與微信支付團隊達成合作，12月1日起在廣深城際全線各站推出微信小程序刷碼支付乘車新服務，刷碼進站僅需3秒左右，相比以往買票、取票、現場核驗有效身分證件進站等環節，可以平均節省時間15分鐘以上。

該負責人同時表示，新推出的微信支付是在實名信息基礎上，加上人臉識別驗證，進而確保是旅客本人購票，有效防止惡意搶票行為。

微信支付團隊相關負責人表示，「廣深城際通」小程序在掃碼乘車技術與數據共享的基礎上，增加了微信支付先乘車後扣費、免密代扣等支付功能，讓旅客只需一部手機即可享受全程電子化暢行體驗，有效助力鐵路行業效率和服務質量升級。未來，雙方還將繼續探索合作，進一步提升旅客出行體驗。