三亞試驗區 揭牌設立

2019-12-02 01:29 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



海南自貿港建設的重要先行項目—海南國際離岸創新創業（三亞）試驗區，1日在海南省三亞市揭牌設立。三亞市市長阿東表示，三亞將積極開展科技管理體制和國際合作機制創新，探索建立試驗區政策體系，努力將試驗區建成海南國際離岸創新創業示範區的先行區、科技體制改革試驗區、對外開放先導區、數字經濟開放創新引領區。

新華社報導，揭牌儀式後，歐科集團、天涯社區、德鼎創新與三亞市簽署戰略合作協議，成為首批入駐試驗區企業。歐科集團宣布將在三亞試驗區成立區塊鏈離岸數字資產交易實驗室，後續配套建設區塊鏈大數據研究院、區塊鏈創新應用研發中心等版塊，同時設立亞太總部，加快推動區塊鏈技術和產業創新發展；天涯社區將在三亞設立「天涯數字內容版權交易區塊鏈實驗室」；德鼎創新基金將在三亞設立區塊鏈產業投資基金。

海南省副省長王路致辭時表示，海南將發揮改革開放優勢、政策環境優勢和生態環境優勢，加強平台建設，做好政策服務，吸引企業、項目和海內外優秀人才、團隊落地海南，創新創業，將海南打造成為區域離岸創新創業中心、國家區塊鏈研究和應用示範中心、國家數字資產交易示範區。

設立海南國際離岸創新創業示範區，是「中共中央、國務院關於支持海南全面深化改革開放的指導意見」對海南自貿區（港）建設的重要部署和任務要求。清華大學科教政策研究中心主任蘇竣認為，設立海南國際離岸創新創業示範區，是政策、體制、機制全面創新。示範區可進行政策混合試驗和壓力測試，形成可複製推廣的經驗，加快形成完整、系統的海南自貿區（港）政策體系，開創海南新形態和新格局。