融合兩岸高教資源 南京辦研討會

2019-12-02 01:29 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



兩岸高等教育資源融合研討會在南京舉行，與會人員合影。 圖／本報南京傳真 分享 facebook 為進一步加深兩岸高校教育雙向交流，健全兩岸高校教師合作機制，11月23至24日，南京市台聯、南京師範大學，在南京師範大學舉辦兩岸高等教育資源融合研討會。

大陸全國台聯台胞部部長高偉致辭指出，通過研討，促使兩岸在高等教育中的優勢相互轉化，最終達到合作雙贏的效果。

研討會上，來自南京大學、東南大學、南京航太航空大學等24所高校的約60名台籍教師，就大陸與台灣高校教育現狀、教育差異以及如何建立深度融合的交流合作平台等議題，進行交流研討。東南大學建築學院教授夏鑄九、南京大學社會學院教授楊德睿、華東師範大學傳播學院副教授林哲元、淮陰師範學院外國語學院副教授楊玉蓉、淮陰工學院學生處老師張菁蓮作主題發言。

在交流發言環節中，台籍教師們分別介紹了各自所屬院校、專業，針對兩岸教育現狀、學生狀態差異、台籍教師在大陸發展的狀況，探討惠台政策資訊傳達與溝通、台籍人才引進等問題，提出諸多具有建設性的建議。

江蘇省台聯副會長、南京市台聯會長林敏潔主持會議並表示，南京市台聯將以此次研討會為契機，繼續助力台籍教師在兩岸教育中貢獻力量，促進兩岸教師交流及教育資源融合共用，並加快構建兩岸文教交流的高質量平台。