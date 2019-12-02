國際車聯網技術大會 聚焦5G

2019-12-02 01:30 聯合報 大陸新聞中心╱綜合報導



以「5G車聯．智慧交通」為主題的2019中國國際車聯網技術大會12月1日在成都開幕。會議期間，多位海內外專家學者圍繞5G與車聯網技術及應用、智慧交通等熱點領域，剖析車聯網技術、產業最新進展和未來發展趨勢。

中新社報導，大陸工業和信息化部科技司技術創新處處長趙策指出，隨著5G網絡加快應用，車聯網和5G融合創新將進一步加強，中國提出的「聰明的車」加「智慧的路」的路線正得到全球廣泛認同。未來中國大陸將進一步推動在機場、港口和園區開展自動駕駛出行、智能物流等場景的示範應用，構建大陸國家級車聯網先導區。

中國通信學會副理事長兼秘書長張延川介紹，2019年是全球5G啟航之年，全球主要國家均將5G作為優先發展的戰略性領域。5G網絡應用中，車聯網將是最重要，應用最廣泛的場景。5G網絡與雲計算、大數據、物聯網等技術深度融合，將為探索新型智慧交通，建設智慧化的城市出行管理方案提供科學、有效的技術手段。

在中國工程院外籍院士、加拿大皇家學會院士沈學民看來，發展車聯網需要解決「車聯網誰來買單」和「任何時間、任何地點的無縫網絡覆蓋」問題。「在邊遠地方鋪設網絡可能面臨成本回收問題，未來可以利用衛星的通訊資源，無人機組成移動網的資源，加上地面目前已有的網絡資源，促進無縫網絡覆蓋。」

2019中國國際車聯網技術大會還將舉辦車聯網關鍵技術、AI賦能車路協同、5G與車聯網技術及應用三場專題會議。本屆大會由中國通信學會、四川省經濟和信息化廳主辦，是中國大陸車聯網技術領域的大型高端技術國際交流平台。