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湖南進出口增福 1至10月大陸第1

2019-12-02 01:30聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年以來，大陸中部省份湖南的經濟保持穩中有進、穩中向好的發展態勢。今年1月至10月，進出口增幅居中國大陸第一，投資增長居中國大陸第四，規模工業增長居中國大陸第五；前三季度，南南全省地區生產總值27981.2億元（人民幣，下同），同比增長7.8%，增速排名中國大陸第六。

中新社報導，在外部環境挑戰嚴峻複雜，經濟下行壓力加大的情況下，「進」是湖南經濟三季度報的大亮點，高質量發展特徵日趨明顯。

得益於2016年提出「創新引領開放崛起」戰略及系列舉措，湖南在2017年、2018年連續兩年30%至40%高增長基礎上，今年1至10月比上年同期增長50.1%。湖南省商務廳副廳長周越說，短短四五年，湖南有外貿出口實績的企業，從不足千家發展到近6000家。

緊密聚焦影響發展的短板弱項，湖南不斷強化科技創新對高質量發展的支持引領作用，築牢產業發展的基礎。湖南省科技廳副廳長賀修銘表示，「今年前10月，科技對湖南經濟增長的貢獻率達到57%左右。」

人少、產量高、質量好，是智能製造企業的標配。湖南傳統優勢產業工程機械、軌道交通、裝備製造等，以智能製造為方向探索高質量發展成效凸顯，三年來數以萬計的企業投入智能製造浪潮中。智能化的滲透，也激活一批新興業態，發展新動能。

前三季度，湖南移動互聯網產業實現主營業務收入增長24.1%，全年有望突破1300億元。湖南著力營造一流的營商環境，吸引人才、資金、項目的快速聚集。前10月，湖南實際使用內外資分別增長18.5%和10.8%。

在長沙，新開辦一家企業極為快捷。湖南推出的優化經濟發展環境規定，首批100件「一件事一次辦」事項清單全部落地，接著又取消省直部門行政權力106項。省會長沙成為中西部唯一的中國大陸營商環境十佳城市，預計全省全年新增減稅490億元以上。

湖南省發展和改革委員會副主任蔣天海表示，湖南經濟工作有潛力、經濟發展有空間、政策環境有機遇，只要方向對路、措施精準、工作用心，就完全可以解決好運行中的難題，保持經濟平穩健康發展。

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