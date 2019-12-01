長三角一體化發展綱要：研究債市互聯互通

2019-12-01 21:16 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



大陸國務院今（1）晚發布「長江三角洲區域一體化發展規劃綱要」（簡稱「綱要」）指出，加大交易所債券市場對外開放，支持境外機構在交易所發行人民幣債券，引入境外機構投資者直接投資交易所債券，研究推進基於滬港通的債券市場互聯互通。

澎湃新聞報導，長江三角洲是大陸經濟發展活躍、開放程度高、創新能力強的區域之一，在國家現代化建設大局和全方位開放格局中具有舉足輕重的戰略地位。推動長三角一體化發展，增強長三角地區創新能力和競爭能力，提高經濟集聚度、區域連接性和政策協同效率，對引領全國高質量發展、建設現代化經濟體系意義重大。

規劃範圍包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省，總面積35.8萬平方公里。綱要表示，長江三角洲區域將加快金融市場對外開放，逐步放寬銀行業外資市場准入。加強各類資本市場分工協作。加快金融領域協同改革和創新，促進資本跨區域有序自由流動。完善區域性股權市場。依法合規擴大發行企業債券、綠色債券、自貿區債券、創新創業債券。

綱要指出，將推動建立統一的抵押質押制度，推進區域異地存儲、信用擔保等業務同城化。聯合共建金融風險監測防控體系，共同防範化解區域金融風險。鼓勵地方政府聯合設立長三角一體化發展投資專項資金，主要用於重大基礎設施建設、生態經濟發展、盤活存量低效用地等投入。