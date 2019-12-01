廣深城際鐵路今起可微信掃碼乘車

2019-12-01 18:34 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



據《深圳特區報》報導，廣深線城際動車今天（1日）起正式啟用微信掃QR Code乘車服務，前往深圳火車站乘坐廣深線城際動車的旅客，用微信「乘車碼」小程式掃瞄QR Code即可入站乘車，省去查驗實體車票和身份證件的時間，有大陸網友讚賞「像同城交通一樣方便」。

報導指出，乘車前，旅客必須先在微信小程式「廣深城際通」上進行實名認證、人證比對等註冊操作，成功註冊後方可使用微信小程式「乘車碼」入出站和乘車。

據悉，旅客刷碼入閘後，要在3小時內刷碼出閘，系統將會根據旅客正常的入、出閘記錄，扣除相應的乘車費用。為方便旅客出行，旅客可使用「行程預約」功能，預約搭乘的車次，如需取消行程須不晚於開車前30分鐘進行操作。

據介紹，旅客入閘後若臨時取消行程，須在同一車站出閘，並到車站指定人工窗口處理。在閘內逗留30分鐘以內，經客運值班員確認未乘車的，不扣除費用；超過30分鐘、1小時以內的，按廣深城際線入閘車站至異地城市最近到站的票價扣除；超過1小時、3小時以內的，按廣深城際線入閘車站至最遠到站的票價扣除；超過3小時的，按廣深城際線全程票價扣除。