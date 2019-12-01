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特派員在現場／滬金融圈不平靜 行長難為

2019-12-01 02:06經濟日報 特派記者 林宸誼

上海金融圈近來「地震」不斷，先是平安銀行上海分行接連兩任行長被帶走調查，接著是農行審計局上海分局前副局長馬路、工商銀行上海分行前行長顧國明被「雙開」（開除黨籍和公職），在業界相當罕見，不得不讓人感嘆：行長真的是個高危險職業。

中共中央紀委官網11月20日公布了上述對顧國明的處分，通報內容顯示顧國明利用職務進行錢權交易，把國家托付管理的金融資源當做交易籌碼，收受巨額財物；出入私人會所；賣官，為關係人「量身定做」選拔任用方案，嚴重違反政治紀律。

現年52歲的顧國明是上海金融圈不可不提的「老大哥」，除了是上海本地人，一畢業後就加入工商銀行上海分行，工作了30年。顧國明曾在2018的「滬上金融家」評選中，被評為「2018上海國際金融中心建設重要貢獻人物」，還是上海銀行業同業公會第11屆理事會會長。

顧國明最新一次公開現身在今年5月，根據新華財經報導，5月10日至11日，顧國明在「滬上金融家公開課」暨「數位金融·金融科技」學科建設研討講壇上演講表示，要促進傳統大銀行信息化轉型，建立金融互聯網體系，做金融科技的實踐者、參與者、學習者和組織者。財新網引述曾與顧國明打過交道的資深監管人士的話指出，顧國明兼具精明與江湖氣，從表面上看業務專業，很難想像他竟是「兩面人」。10月17日，上海金融圈再發生大地震，平安銀行行長助理兼上海分行行長冷培棟被帶走調查，而且還上了微博熱搜，與冷培棟幾乎前後腳被有關部門帶走調查的，還有曾任總行行長助理兼上海分行行長的楊華。

對於楊華被帶走調查，平安銀行負責人表示，已不在平安銀行任職，不便提及。

光是在10月，大陸就有五起銀行系統幹部被查處，覆蓋了從農商行、城商行到大型國有銀行、政策性銀行等眾多單位。

首先是10月8日，安徽省桐城農商行前董事長蘇紹雲回大陸投案；接著是10月12日，中國銀行寧夏分行總審計師劉富國被公布接受審查調查；10月15日，農行審計局上海分局原副局長馬路遭到「雙開」，吉林省投資集團黨委副書記、總經理潘中玉接受審查調查；三天後，冷培棟和楊華被調查的消息爆出。在金融反腐持續高壓的大環境下，這絕對不會是最後一個。

上海地震反腐

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