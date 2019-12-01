車市冷 明年銷量估減一成

2019-12-01 02:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 戴瑞芬 ／綜合報導



大陸車市2020年至少有10%的負增長，估計要到年底才有望回暖。 新華社 分享 facebook 中國汽車流通協會副秘書長郎學紅11月30日在中國進口汽車高層論壇上預測，2020年汽車市場將繼續下行探底，從2019年銷量2,500萬輛，進一步下滑至2,250萬輛，至少有10%的負增長，估計要到明年年底才有望回暖。

他還指出，2020年汽車市場下行壓力將向上游轉移，廠家壓力大於經銷商。而車市深蹲，一是價格戰不會再持續；二是新能源汽車雖然銷量自7月以來下降了四倍，但長遠看還將增長。

大陸2018年取消購置稅優惠，車市風雲突變，驚現28年來首次負增長。但真正的轉折點是從2018年下半年開始出現，持續至今汽車市場負增長已經長達16個月，市場原本預估車市到了2020年就會開始復甦，但恐怕事與願違。

郎學紅預計，2020年中國汽車銷量至少會有10%的負增長，為2,250萬輛。郎學紅認為，由於汽車廠產能釋放、宏觀經濟系列逆週期操作等，汽車市場在今年並沒有探底，因此明年將繼續下行。且2020年汽車市場下行壓力將向上游轉移，廠家壓力大於經銷商。

他表示，根據今年前三季汽車產銷，並考慮車廠和經銷商會在第4季衝刺全年任務目標帶來的翹尾行情，預測今年產銷量分別為2475萬輛和2518萬輛，將下滑11%和10.3%。

不過，郎學紅樂觀估計，大陸汽車市場最快在2020年年底有望回暖，從美日德等成熟汽車市場的週期性調整規律來看，從衰退到復甦需要三到五年，從中長期看中國汽車市場距離頂部還有很大的發展空間。

評估認為，中國汽車市場明年會繼續探底，後年有可能會出現復甦的信號，2021年、2022年能恢復到接近危機前的水準，到2023年才有可能衝3,000萬輛。