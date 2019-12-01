彭博資訊專欄／債務違約增 救不救陷入兩難

2019-12-01 02:06 經濟日報 編譯 經濟日報 編譯 黃淑玲



中國大陸現在從鄉村銀行被擠兌、消費者負債激增、到史無前例的企業債務重組，到處都出現金融警訊，考驗著政府決策當局，一方面能支持經濟發展，另一方面卻也要避免助長道德風險與輕率開支。

習近平政府到目前為止，一直不願出手救援陷入困境的債務人，或是加碼刺激經濟方案；然而保持如此立場需要付出的成本，如今隨著債務違約增加以及經濟加速下行不斷升高。

高盛亞太首席經濟學者狄爾頓（Andrew Tilton）說，北京決策者試圖「以最少的必要作為，將經濟保持在軌道上」。

當前金融問題中，最棘手的挑戰當屬小型銀行與地方國營企業的體質惡化，如果北京不伸出援手，他們之間的金融關聯將會引發骨牌效應，產生連串風險。

中國人民銀行（央行）上周發布的年度金融穩定報告顯示，在大陸近4,400家金融機構中，有586家列為高風險；報告也強調消費者財務槓桿過高的風險，去年大陸家庭債務占家庭可支配所得的比率增至99.9%，高於2017年的93.4%。

企業負債過多的問題，早已被人行與其他監管機關警告，去年企業舉債的規模為國內生產毛額（GDP）的165%，創下歷史新高。

所幸投資人現在看來依舊押注北京能妥善管理金融危機，同時保持經濟成長。這可由上周大陸發行60億美元主權債券仍獲超額認購得到驗證。近幾個月來，信評低的陸資銀行與AAA評等的銀行相比，短期債的利差亦見縮小，顯示小型銀行已能較易取得融資。

人行和其他金融監理機關已勒令問題銀行改善業務，推出配套措施鼓勵合併並爭取地方政府支持。上周中國國務院副總理劉鶴召開金融穩定發展委員會，尋求強化小型銀行資本實力、建立長期有效的避免及解決風險機制。財政部更是下令地方政府加速發行專為基建籌資的債券，明顯擔心經濟走下坡。

種種因應措施有助加強經濟與金融穩定，但也凸顯了大陸領導人面臨的兩難，這些方法短期內有效，卻可能導致以後債務問題變得更嚴重。

北京大學光華管理學院金融教授佩蒂斯（Michael Pettis）說，北京當局一直「想把紀律帶進市場，但每當要這麼做，預見的後果太可怕就令他們退縮。」佩蒂斯認為：「花愈多時間解決問題，就愈將市場扭曲，解決方案也會更加痛苦。」（作者是彭博資訊記者群）