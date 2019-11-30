貿協上海辦說明會 開發更多買家來台

2019-11-30 21:01 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 ／上海即時報導



為吸引更多大陸採購商到台灣參展，外貿協會上海代表處30日舉辦服務說明會，首席代表張企申表示，希望能為兩岸經貿交流加點熱度，能為兩岸企業多方尋找商機。

張企申分析，由於美國總統川普發起中美貿易戰，過去兩年全世界格局變了，分成中、美兩個陣營。在兩極化供應下，企業最好分割為兩個，此外還要為自己的產品增值、圈粉、以內容為主，並改變生產方式。

上海台協連鎖行業工委會會長陳定宗表示，今年景氣的確比去年差，20年前來大陸，跟十年前來以及跟三年前來，感受都不一樣；尤其十年前來大陸就要憑一點實力，機運也不錯，GDP成雙位數成長；三年前來就感覺都輸別人，現在有人想到大陸創業問注意事項，給的建議是口袋摸摸看，能否撐下去。

上海台協飲食行業工委會副會長盧壯智指出，早期台灣中小企業，只會做本業，不會做生意，只有跟著貿協的團到各地參展，才能夠把台灣經濟做起來。

中國餐飲經理人俱樂部執行主席范國寅認為，餐飲這幾年出現新的品牌、項目、技術等，透過展會把這些新的服務，由展會展示出來，儘管現在有些品牌門市上千家、上萬家，但還是有侷限性，希望能幫助到這些品牌拓展招商。

貿協上海代表處代表吳興蘭指出，針對不同行業和個別買主的需求，台灣貿易中心可以提供客制化的赴台採購計畫，協助參展商在台灣尋找符合買主需求的供應商進行對接；無論是組團赴台觀展，還是以個別公司名義赴台採購洽談，台灣貿易中心都可以為大陸買主赴台提供更加優質和便利的服務。