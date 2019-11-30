台青搶貓商機 進駐青創園

2019-11-30 02:20 經濟日報 特派記者 經濟日報 特派記者 林宸誼 ／寧波、嘉興29日電



「等於貓等魚」向寧波市民推廣「以認養代替購買」觀念。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook 在浙江寧波和嘉興的兩岸青創園裡的台青，輸出宣導照顧流浪貓狗，以及協助當地學生就業，創造雙贏。

三名愛貓人士，2018年底落戶寧波鄞州區兩岸青創業基地，創立「等於貓等魚」，收養了17隻貓，透過賣貓砂、貓乾糧、貓家具、貓周邊商品來營利，並擔任起貓中途，向寧波市民推廣「以認養代替購買」觀念。

郭宏平表示，上海創業成本高，寧波是新一線城市，創業氛圍很高，透過寧波台辦介紹，進駐創業園區。

陳宜萱指出，當地民眾對於流浪貓狗的養護照顧管理知識欠缺，透過宣導，開始逐漸接受貓狗結紮、以認養代替購買的觀念，也透過整合線上線下資源的商業救助模式，來為寧波的流浪動物盡一份心力綿薄之力。

在嘉興市「兩岸小鎮·青創菁谷」創業創新孵化園區，是由嘉興市台辦與台商上海勝育實業有限公司、嘉興職業技術學院合作，以「基地共建、專案共培、學生共育、資源分享、成果共有、創業共推、兩岸共親」為原則，採用「兩岸合作+政府支持+專業運作」的合作模式。

該校有意願學生，大四可以到園區實習，累積實務經驗，再決定是否繼續升學，或是就業或創業。

該園區台灣營運方合夥人陳一志表示，這是一個三贏的狀態，營運方協助學校完成招商跟學生出路，也協助學生提早跟社會對接，並協助園區裡的企業找到合適的人才。

入住園區的台青張新競，先前學的是自動化管理，但曾有企劃經歷，負責輕食業務拓展，他表示，產品將在三個月內上市，嘉興和上海的市場很大不同，兩地飲食習慣有的落差，因此目前先做統計的數據跟市場調查，再調整產品品項比重。