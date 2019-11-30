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華為又貸款 一年內借千億

2019-11-30 02:20經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

華為正與中外銀行磋商，籌資15億美元離岸貸款。 美聯社
華為正與中外銀行磋商，籌資15億美元離岸貸款。 美聯社
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彭博資訊報導，華為正與中外銀行磋商，以籌資15億美元的離岸貸款。這是華為繼7月向五家中資銀行獲取港幣117億元的融資後，再一次貸款；就在10月華為首次在大陸境內發債，說不缺錢的華為，是否面臨資金缺口，華為暫未進行回應。

還沒有從中美貿易戰制裁名單全身而退的華為，據彭博彙整，在不到一年時間裡，華為已經貸款融資達35億美元（約新台幣1,067億元）。

華為缺錢嗎？中文財經網站金融界報導，華為公開訊息指出，截至今年第3季營業收入達人民幣6,033億元，年增長24％，淨利潤535億元，較去年同期的440億元增長21.59％。

華為資產負債表顯示，總資產人民幣7,711億元的華為，流動性資產達到6,421億元，且公司帳面上的貨幣資金達2,532億元。單就帳面資金而言，華為並不缺錢。

不過，華為7月向五家中資銀行融資117億元，是華為在貸款市場上的第一筆無國際銀行插手的離岸融資；而華為更早在2018年12月還曾簽署了一筆140億元的在岸貸款。10月華為首次進行境內發債，據上海清算所發佈，華為以發行總額人民幣30億元，發行利率3.48%的利率發債。當時華為人民幣30億元的債券，吸引了近百億元資金搶購。

券商中國報導，華為創辦人任正非稱，事先並不知道華為要發債，之後問資管部門為什麼要發債，得到「要在最好的情況下發債，不能到困難了再發債。」的說法。

這次華為再次尋求15億美元貸款，華為表示，融資主要因為公司基於流動性管理需要，所得款項用途為一般企業目的和營運資金。

華為人民幣

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