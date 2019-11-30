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小米發7億紅包 大手筆留才

2019-11-30 02:18經濟日報 記者戴瑞芬／綜合報導

小米董事長雷軍
小米董事長雷軍
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小米集團29日發布公告，有380名員工獲得股權激勵人民幣1.63億元（約新台幣7.07億元），人均紅包約43萬元（約新台幣187萬元）。這是小米今年第三次獎勵員工發放股份激勵。

小米今年分別在4月1日獎勵299名員工發放總價值約人民幣2.3億元股權激勵，人均紅包約人民幣77萬元；以及在9月4日獎勵457名總價值約人民幣2.72億元，人均紅包約人民幣60萬元。

大陸網際網路公司普遍會用股權激勵，留住優秀人才，也是圈住員工忠誠度的利器。

從2010年公司成立到2018年成功上市，小米用股權激勵的形式招募了八位聯合創始人，綁定了7,000多名員工，激發合夥人和員工的創業熱情，助推小米業績的快速增長，針對股權激勵的系列操作，對在A股、港股或科創板上市的企業，都有一定的參考意義。

小米董事長雷軍在今年半年報後，自己就拿到人民幣98.4億元的股權激勵，11月27日第3季業績公布，雷軍又發紅包了。

小米公告，董事會根據28日的股份收市價為港幣8.89元，給予380名員工股份獎勵，計算授出的股份獎勵約港幣1.82億元，合人民幣1.63億元，平均每人人民幣43萬元。

根據小米集團27日公布今年第3季業績報告，總收入人民幣537億元，年增5.5%，創下小米創辦以來總營收最高的季度；經調整後淨利潤為人民幣35億元，增長20.3%，大幅超出市場預期。此外，小米2019年前三季淨利潤總計人民幣92億元，已超越去年全年。

報告指出，小米集團抗風險能力穩步提升，現金總儲備達到人民幣566億元。同時，小米正在全力推進5G手機研發，研發投入不斷加大，2019年第3季研發開支人民幣20億元，比去年同期提升32.5%。

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