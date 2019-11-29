避制裁？任正非退出華為核心子公司

2019-11-29 18:06 世界日報 中國新聞組／北京29日電



被指掌握華為核心技術的北京華為數位技術有限公司，原副董事長任正非22日突然退出。 取自華為官網 分享 facebook

華為公司旗下的核心技術子公司北京華為數位技術有限公司，日前突然傳出人事大地震，包括任正非、法人孫亞芳以及董事徐文偉等六人集體退出領導層，而新任法人田興普的個人背景曖昧不清。自由亞洲電台報導，曾任職華為的工程師表示，這或許是中國情報部門以換人來逃避美國制裁的手段。

據大陸工商登記資訊顯示，被指掌握華為核心技術的北京華為數位技術有限公司，包括原副董事長任正非、原董事長兼法人孫亞芳、原董事徐文偉、徐直軍、郭平等六人集體22日突然退出。原本九個高管中，僅保留了經理常勝、監事梁華和李今哥。而原本擔任華為北京研究所（北研所）負責人的田興普，一躍成為法人兼董事長，同時新增陳志東為董事。

田興普似乎為人低調，儘管其已晉升為法人兼董事長，但至今媒體無法檢索到其個人更多資訊，甚至連其出生年月都不為人知。而新增加的董事陳志東的個人資訊也同樣不透明。

據公開資訊顯示，北京華為數位技術是華為投資控股全資持股的核心技術公司，成立於2006年3月，註冊資本為3億元人民幣。報導指出，北京華為數位技術是華為內部列為紅區（最高技術保密區域）的核心技術部門，目前因安全因素和知識產權問題面臨美國全面封殺的巨大壓力。

據報導，今春剛離職的原華為華為南京研究所（南研所）工程師金淳表示，該分公司的原高管團隊幾乎全由華為大佬組成，是華為最為核心的技術公司。此次突然人事大地震，基本上可以理解為官方，特別是中國情報部門意圖對該公司全面洗牌，以躲避或突破美國的司法追緝。金淳表示，這種現像說明中國對華為老總的工作不滿意，它要採取另外一種方式來突破華為被制裁的困境。因為任正非和孫亞芳等人都是國家情報系統的人，現在已經暴露。任正非已經起不了什麼作用，但新高管還沒暴露。

旅美學者吳祚來則表示，華為是中國軟實力中最精銳的部隊，華為現在面臨的困境，以及情況的持續複雜化，都讓中國感到任正非難以繼續信任，所以需要換成了他們更信任的人，以便更直接掌控。

吳還認為，華為並不是孤立現象，現在很多的大型企業，特別是被中國認為有價值和利益的企業，都在密集更換實際控制人。其中，原來還對市場經濟抱有希望的人，現在也在想法逃離。

重慶師範大學涉外經貿學院前教授譚松則認為，目前無法判斷任正非等人退出的直接原因，但根據他對中國黨史和其行為邏輯的研究，可以清楚地知道，即便是任正非這樣的人，一旦失去了利用價值，其結局也會很慘。