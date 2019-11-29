雪鐵龍在陸合資要退市 被中國寶能全面收購

2019-11-29 16:11 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞芬 ／即時報導



法國標致雪鐵龍集團（PSA）將出清中國合資公司長安標緻雪鐵龍持有的50%股權，而長安標緻雪鐵龍另一股東長安汽車，已在重慶聯合產權交易所掛牌出售剩餘 50%持股，中法合資的長安標緻雪鐵龍幾乎確定退市，第一財經報導，市場和集團內部流傳寶能將全面收購。

第一財經報導，長安標緻雪鐵龍收攤的主要原因就是1年僅賣出3900輛，持續虧損。

值得注意的是這將是PSA自1985年以來在中國第二個失敗的投資案。早在1997年PSA在中國的第一家合資公司廣州標緻汽車就因經營不善破產，累計虧損人民幣30億元。

除此之外，PSA在中國是場還有另一家合資公司神龍汽車，也陷入了困境。自2017年以來，神龍汽車銷量連續大幅下跌，今年前10月銷量為10萬779輛，年減54.83%。

標致雪鐵龍2013年投產至今，共投放了5款車型，長安標緻雪鐵龍銷量最高的一年也僅售出2.46萬輛汽車，2015年起銷量更是直線下滑，至2018年，銷量僅有0.39萬輛，今年前9月進一步降低到0.2萬輛。