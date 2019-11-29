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陸消費稅立法加速 專家預估有望明年推出

2019-11-29 13:21聯合報 記者李仲維/即時報導

大陸財政部今年力爭完成增值稅法、消費稅法起草工作，隨著增值稅法草案公布，消費稅法草案也有望年內披露，專家預估，消費稅立法有可能在明年推出。

第一財經引述消息人士透露，消費稅法徵求意見稿有望在年底前公布，公開徵求大眾意見。

消費稅是針對特殊消費品徵稅，目的是抑制這類商品消費，並籌集財政收入。從目前消費稅15個稅目來看，徵稅的商品主要是影響人類健康及生態環境的商品、奢侈品、不可再生資源、高污染高能耗產品等。

上述消息人士說，隨著近日增值稅法徵求意見稿披露，下一步消費稅法徵求意見稿也將很快披露，完成既有工作安排。

2018年全年消費稅收入首次突破人民幣1兆元。今年前十個月，消費稅收入達1兆2,120億元，年增18.7%，已經超過去年全年收入。在今年大規模減稅降費衝擊下，消費稅收入增長強勁。

專家認為，目前包括增值稅在內的多部稅種立法，都遵循保持現行稅制框架和稅收負擔水準總體不變原則，因此消費稅立法也將遵循這一原則。在此同時，消費稅立法也將像增值稅立法一樣吸收前期改革成果，通過法律形式來鞏固改革成果。

中國法學會財稅法學研究會會長劉劍文表示，消費稅立法有可能在明年推出。目前的稅收立法比較注重速度，在品質上還有較大提升空間。在高品質發展導向下，稅收立法品質也有待提高，不能只是簡單將行政法規改個名字，需要在觀念上做出改變，對稅制進行根本性變革。

專家預估，消費稅立法有可能在明年推出。中新社資料照片
專家預估，消費稅立法有可能在明年推出。中新社資料照片
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