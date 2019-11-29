陸明年經濟成長率 保6大作戰

2019-11-29 00:52 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／綜合報導



中國大陸經濟明年面臨的風險和挑戰料增多。 路透資料照片 分享 facebook 中國銀行研究院昨發布年度經濟金融展望報告，指二○一九年中國大陸經濟發展面臨的內外部環境更趨複雜，經濟下行壓力增大，預計全年增長百分之六點一。二○二○年面臨的風險和挑戰增多，總體判斷「謹慎樂觀」，中國大陸經濟自然增長率很可能會低於百分之六。

據香港信報財經網，報告稱，從實現「兩個翻番」、全面建成小康社會和跨越「中等收入陷阱」三大目標來看，明年需增長保持在百分之六點一左右。宏觀政策要堅持底線思維，增強憂患意識，建議把穩增長，尤其是「保六」作為宏觀調控政策的核心。

報告指出，中國大陸經濟金融領域面臨的主要風險和挑戰，是中美貿易摩擦的影響持續存在，豬肉價格上漲帶來短期衝擊，實體經濟需求低迷制約信貸反彈，債券違約風險或向信貸市場傳導等。

該研究院認為，二○二○年基建投資預計是財政發力的重點，專項債發行規模將有所增加。隨著專項債務發行使用並逐步形成實物工作量，還將撬動更多社會資金，基建投資增速未來有望繼續回升。

工銀標準銀行首席中國經濟學家嚴瑾（Jinny Yan）廿七日接受美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）節目「歐洲財經論談」（Squawk Box Europe）訪問時指出，中國大陸年度的「中央經濟工作會議」有可能在未來兩周內召開，意味與美國的貿易協議「即將」達成。

嚴瑾說：「中國國家主席習近平和中國各地的政策制定者的首要任務是穩定，所以任何顛覆穩定的事情本質上都是令人擔憂的。這也包括香港以及中美局勢，這就是為什麼第一階段協議至關重要。」

報導稱，「中央經濟工作會議」通常在十二月的第二或第三周舉行，為期兩天或三天，是政策制定者參與的閉門會議，為下一年中國大陸經濟、金融和銀行業制定國家議程。嚴瑾認為，由於此時恰逢關鍵的關稅最後期限，她認為「貿易協議即將達成」。