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北京服務業外商 佔新設企業95.9%

2019-11-29 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

北京市商務局表示，今年1月至10月，北京市新設外資企業1356家，其中服務業新設外商投資企業1301家，佔全市新設企業的95.9%。

中新社報導，北京持續加大營商環境改革力度。世界銀行發佈的《2020年全球營商環境報告》顯示，中國營商環境排名全球第31位，比去年提升15位。其中，中國「開辦企業」指標提升1名，升至全球第27位，而北京市「開辦企業」指標得95.1分，比去年提高1.4分。

在北京，企業開辦全面進入「1」時代，即「一個平台，一個環節，一個執照，一表填報，一次領取，一窗受理，一次不用跑，一天全辦好」。數據顯示，今年1月至10月，北京新設市場主體17.56萬戶，同比增長5.3%。

北京還不斷加快推進服務業擴大開放綜合試點。北京是中國唯一的服務業擴大開放綜合試點城市，2015年以來，已推出三輪政策措施，基本完成226項任務，形成68項全國首創或效果最優的開放創新舉措，一批試點經驗在全國複製推廣。

今年，北京啟動新一輪服務業擴大開放試點，明確177項任務。北京此次緊抓示範項目落地，著力建成一批服務業擴大開放的新樣板。截至10月，已落地項目達170個。

德國保險巨頭—德國安顧集團今年10月29日在北京市朝陽區註册成立中國區管理總部—安顧（中國）企業管理有限公司，並於11月1日取得營業執照，這是今年落地北京的第13家外資金融機構。

北京市商務局表示，今年1月至10月，北京市新設外資企業1356家，其中服務業新設外資企業1301家，佔全市新設企業的95.9%；1月至10月，北京市實際利用外資134.5億美元。其中，服務業實際利用外資127.6億美元，佔全市的94.8%，較2018年提高9個百分點。

北京外資

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