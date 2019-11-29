省長邀海外鄉親 回鄉投資興業

2019-11-29 02:02 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



海南省長沈曉明28日在第十六屆世界海南鄉團聯誼大會開幕式上表示，海南自貿港建設需要930萬海南人民的參與，也需要390萬瓊籍海外鄉親的參與，邀請廣大瓊籍海外鄉親回鄉投資興業，共享中國特色自貿港發展的新機遇。

中新社報導，第十六屆世界海南鄉團聯誼大會28日在三亞開幕，來自全球28個國家和地區的3200多位瓊籍鄉親參會。沈曉明說，海南正在對標世界上最高水平的開放形態，加快研究探索海南自貿港政策體系，期待海南自貿港的政策制度能够盡快實施。

他說，去年4月13日以來，中共中央、國務院和中央各部委紛紛出台新政，力挺海南自貿區（港）建設。以中央12號文件為基礎的“1+N”政策體系基本構建完成，中國（海南）自由貿易試驗區總體方案，海南建設國際旅遊消費中心實施方案等11個方案先後印發。日前，國務院同意授權海南試點國內其他自由貿易試驗區30項政策，海南迎來歷史上最好的發展機遇期。

沈曉明說，海南加大全球招商力度，與各類企業開展廣泛合作。從去年11月至今，先後舉行7個批次項目集中開工和簽約儀式，累計開工項目793個，總投資4352億元（人民幣，下同），累計簽約項目393個，總投資3744億元。今年前三季度，全省新增市場主體同比增長59%，實際利用外資、新設外資企業和貨物貿易進出口總額分別同比增長139%、147%和26%，已有28家世界500強企業和國際四大會計事務所進駐海南。

沈曉明表示，廣大瓊籍海外鄉親始終情牽中華，心繫故鄉。當前海南全省有僑企1500多家，實際利用僑資200多億元，鄉親們為海南的教育文化、醫療衛生、農村交通建設等捐款累計超過10億元，鄉親們對家鄉的善行義舉，體現了中華民族血濃於水的骨肉親情。希望廣大瓊籍海外鄉親一如既往地關心支持家鄉發展。