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廣東跨境人民幣 累計結算量達20兆

2019-11-29 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

人民幣國際化是近十年來中國金融改革開放的一大亮點，中國人民銀行廣州分行27日透露，廣東跨境人民幣業務發展走在全國前列，廣東省跨境人民幣累計結算量達20萬億元。

中新社報導，數據顯示，廣東跨境人民幣年結算量由2009年的15億元，增加到2018年的3.2萬億元。廣東全省人民幣跨境收支佔本外幣跨境收支的比重在2009年為0.1%，2018年已上升至35%。

截至2019年10月末，廣東跨境人民幣累計結算量達20萬億元，對全國跨境人民幣業務量貢獻率達22%，人民幣連8年成為廣東第二大跨境收支貨幣。

跨境人民幣業務幫助市場主體規避匯率風險，提高結算效率，降低財務成本，促進貿易投資便利化。到目前為止，廣東跨境人民幣累計服務企業9萬多家，覆蓋了全省8成以上的涉外企業，業務遍佈全球222個國家和地區。

作為外經貿大省，廣東貨物貿易和服務貿易人民幣結算量達11萬億元，佔跨境人民幣結算總量的57%。2011年以來，中國人民銀行廣州分行先後推出境外直接投資和外商直接投資人民幣結算、跨境人民幣雙向資金池、全口徑跨境人民幣融資等資本項目跨境人民幣業務。截至2019年10月末，廣東跨境人民幣資本項目結算量近8萬億元，年均增長1.6倍。

截至2019年10月末，廣東自貿區南沙、橫琴片區累計辦理跨境人民幣業務超過1萬億元，佔區內本外幣跨境收支的82%。廣東與港澳地區經貿、人員往來密切，與港澳之間的跨境結算佔全省跨境人民幣結算量的七成，廣東與港澳的跨境收支中人民幣結算佔45%。

人民幣中國人民銀行和服

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