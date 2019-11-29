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廣西構建現代冷鏈物流體系 將面向東盟和粵港澳地區

2019-11-29 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

2019年兩岸冷鏈物流產業合作發展論壇27日在兩岸冷鏈物流產業合作試點城市—廣西崇左舉行。廣西商務廳副廳長許瑾27日表示，廣西正在構建面向東盟和粵港澳、輻射大西南的現代冷鏈物流體系。

中新社報導，許瑾表示，截至目前，廣西冷庫庫容達138萬噸，縣域冷鏈物流覆蓋率72%。西農產品冷鏈物流基礎設施健全，防城港、崇左等市跨境冷鏈物流發達，2018年廣西果蔬菜產量5500萬噸左右，外運量達1500萬噸；口岸、邊民互市進口水果超300多萬噸。

崇左市先後建成中國—東盟自貿區憑祥物流園、憑祥綜合保稅區物流項目，開通中越集裝箱（憑祥—上海）冷鏈班列、廣州—憑祥—河內班列、東盟國家經憑祥—蘇州—滿洲裡—歐洲（蘇滿歐）等國際班列專線及物流線路，促進了中國內陸城市與一帶一路沿線國家無縫對接。

中國商務部台港澳司二級巡視員曹鳳威在論壇上表示，兩岸產業合作領域不斷從勞動密集型加工製造業向資本密集、技術密集型產業及精緻農業、現代服務業延伸，冷鏈物流已成為雙方產業合作的重要組成部分。

2011年以來，商務部會同國台辦分三批設立13個兩岸冷鏈物流產業合作試點城市，實施了76個項目。許瑾稱，廣西冷鏈物流和邊境加工產業大有作為，希望台灣同胞積極參與廣西產品加工和冷鏈物流建設。 2017年9月，大陸首個海峽兩岸產業合作區落戶廣西，海峽兩岸產業合作區崇左園區已有多家台資企業入駐，有望成為台資企業新的聚集地。該園區對於發展兩岸冷鏈物流合作將起到積極作用。

一帶一路上海

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