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閩台農業融合發展 擬建產業園

2019-11-29 02:02聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

今年以來，福建出台系列惠及台胞措施，包括鼓勵有經驗的台灣建築師團隊參與村莊規劃設計項目，實施「陪護式」指導服務。福州市永泰縣一舉拿出8個村落，邀請台灣團隊共建「美麗鄉村」項目。

當中台灣兩岸鄉建鄉創協會發起人許俊雄的「見學館」團隊便參與其中。許俊雄近日受訪時表示，台灣見學館今年已連續舉辦三期「兩岸青年鄉村振興研修營」活動，讓台灣文創設計師、建築設計師、品牌營造師等多種人才和福建農戶面對面溝通，對當地的花生、蜂蜜等農特產品進行活化提升。

「台灣團隊的想法確實不錯，兩岸合作項目頻頻為當地農戶帶來收益」。長慶鎮鎮長陳承勤透露，目前，福建將設立一批閩台農業融合發展產業園，長慶鎮已被列入考量範圍。

閩台農業合作持續深入，一直走在大陸前列。今年10月，福建省政府常務會議對推進設立閩台農業融合發展產業園相關工作進行具體部署，明確以壯大特色現代農業為重點，加強閩台現代種業、特色農機、精緻果蔬、農漁林竹、農產品加工等對接合作，打造兩岸農業深度融合的重要載體和示範窗口。

福建多舉措支持閩台農業融合發展。福建省農業農村廳日前與中國農業銀行福建省分行達成合作，從優先安排信貸規模、放寬准入標準、加大減費讓利、豐富擔保方式、傾斜政策資源、加強綜合金融服務等方面，確保閩台農業融合發展金融服務到位。

福建省內六個國家級台灣農民創業園現都已享受此項金融服務，台灣農民創業園內103戶台企台農已獲授信10.2億元，服務覆蓋種植、養殖、加工、製造等行業。 在福建，台資農業企業被認定為農業產業重點龍頭企業，獲各級政府財政資金扶持發展；台企生產的16款農機產品被列入農機購置補貼產品目錄，補貼資金達1.12億元。

許俊雄認為，閩台農業融合發展產業園的建設，將深化閩台農業多領域多層次合作，為台灣青年專才入閩創業帶來更多機會。

看好閩台農業融合發展產業園的發展前景，長慶鎮商會會長、永泰縣大森林碩豐農業基地負責人張學秋表示，他已聯繫台灣團隊，計畫開建台農清境農場，引進台灣管理經驗和做法，發展農業旅遊。

福建創業

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