中銀研究院：中國明年經濟增​​長或低於6%

2019-11-28 16:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



中國銀行研究院今天發布年度經濟金融展望報告，指2019年中國經濟發展面臨的內外部環境更趨複雜，經濟下行壓力增大，預計全年增長6.1%。2020年面臨的風險和挑戰增多，總體判斷「謹慎樂觀」，中國經濟自然增長率很可能會低於6%。

據香港信報財經網，報告稱，按當前內外部市場環境，若政策不作大的調整，2020年中國經濟自然增長率很可能會低於6%。從實現「兩個翻番」、全面建成小康社會和跨越「中等收入陷阱」三大目標來看，明年需增長保持在6.1%左右。宏觀政策要堅持底線思維，增強憂患意識，建議把穩增長，尤其是「保六」作為宏觀調控政策的核心。

報告指出，中國經濟金融領域面臨的主要風險和挑戰，是中美貿易摩擦的影響持續存在，豬肉價格上漲帶來短期衝擊，實體經濟需求低迷制約信貸反彈，債券違約風險或向信貸市場傳導等。

該研究院認為，2020年基建投資預計是財政發力的重點，預計專項債發行規模將有所增加。隨着專項債務發行使用並逐步形成實物工作量，還將撬動更多社會資金，基建投資增速未來有望繼續回升。預計2020年固定資產投資增速穩中趨降，全年為5.6%左右。