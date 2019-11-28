親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

中銀研究院：中國明年經濟增​​長或低於6%

2019-11-28 16:26聯合報 記者賴錦宏／即時報導

中國銀行研究院今天發布年度經濟金融展望報告，指2019年中國經濟發展面臨的內外部環境更趨複雜，經濟下行壓力增大，預計全年增長6.1%。2020年面臨的風險和挑戰增多，總體判斷「謹慎樂觀」，中國經濟自然增長率很可能會低於6%。

香港信報財經網，報告稱，按當前內外部市場環境，若政策不作大的調整，2020年中國經濟自然增長率很可能會低於6%。從實現「兩個翻番」、全面建成小康社會和跨越「中等收入陷阱」三大目標來看，明年需增長保持在6.1%左右。宏觀政策要堅持底線思維，增強憂患意識，建議把穩增長，尤其是「保六」作為宏觀調控政策的核心。

報告指出，中國經濟金融領域面臨的主要風險和挑戰，是中美貿易摩擦的影響持續存在，豬肉價格上漲帶來短期衝擊，實體經濟需求低迷制約信貸反彈，債券違約風險或向信貸市場傳導等。

該研究院認為，2020年基建投資預計是財政發力的重點，預計專項債發行規模將有所增加。隨着專項債務發行使用並逐步形成實物工作量，還將撬動更多社會資金，基建投資增速未來有望繼續回升。預計2020年固定資產投資增速穩中趨降，全年為5.6%左右。

報告又預計，全年CPI約3.3%，CPI上漲仍主要是受食品價格帶動的結構性上漲，考慮到需求面仍然疲弱，非食品價格上漲動力不足，通脹將整體可控。預計全年PPI上漲0.2%左右，漲幅較上年回升0.5個百分點左右。

中國大陸經濟明年面臨的風險和挑戰料增多。圖／路透社資料照片
中國大陸經濟明年面臨的風險和挑戰料增多。圖／路透社資料照片
分享

實體經濟CPI香港

相關新聞

香港旅議會指業界看淡聖誕節 報團人數下跌15%

2019-11-28 11:52

小米手機第三季銷量、收入齊跌 首現負增長

2019-11-28 11:30

北京揚言反制川普簽署香港法案 金融市場震盪

2019-11-28 11:04

雙11大變局：阿里、京東拼成交 蘇寧、拼多多曬增幅

2019-11-28 11:00

內蒙古再確診一宗鼠疫病例 大陸已有4例確診

2019-11-28 10:37

人幣中間價上調78點

2019-11-28 10:04

大陸基建、重大研發 台企參與

2019-11-28 03:44

杭州都市圈 前三季GDP增6.8%

2019-11-28 03:43

廣角鏡／義烏跨境電商實體店

2019-11-28 03:43

京東雙11 台灣市場銷售額翻7倍

2019-11-28 03:42

2台青杭州創業 迎戰世界級競爭

2019-11-28 03:40

1到10月 大陸企業獲利同比下降2.9%

2019-11-28 03:32

江海明珠巡禮／啟東經濟開發區 兩大亮點

2019-11-28 00:14

江海明珠巡禮／整合超纖鏈 產業聚落成形

2019-11-28 00:14

國台辦：已有台商參與基礎設施建設

2019-11-28 00:13

陸工業企業利潤 減幅擴大

2019-11-28 00:13

小米前三季 賺贏去年

2019-11-28 00:12

陸官員：明年GDP增速應訂6%

2019-11-28 00:12

鐘山：大陸加快培育進口貿易促進創新示範區

2019-11-27 21:44

社科院報告預計2020年重點城市房價有望軟著陸

2019-11-27 21:12

今年前10月大陸國企利潤增速降至5.4%

2019-11-27 16:32

滬指止兩連升 險守2900關

2019-11-27 16:31

全球最大造船集團「中國船舶」揭牌 主攻航母、核潛艇

2019-11-27 14:45

「中國電文」曝光 大眾汽車忙為新疆廠辯解

2019-11-27 14:13

陸國台辦：歡迎台灣運動員參加大陸全國賽和職業聯賽

2019-11-27 10:49

大陸國台辦新任發言人 朱鳳蓮今首度亮相

2019-11-27 10:21

阿里巴巴回港上市 謝金河：可能成為港股重中之重

2019-11-27 10:08

風光時代告終：陸房企連環倒 未來8成活不了？

2019-11-27 09:47

A股開市走軟 煤炭化工股向下

2019-11-27 09:46

補貼退場 陸新能源車滿意度升

2019-11-27 00:37

農博+花博 迸出23億人民幣商機

2019-11-27 00:35

兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟

2019-11-27 00:34

義烏智能裝備博覽會 熱絡

2019-11-27 00:30

長春新區 產業投資逾千億人民幣

2019-11-27 00:29

再熱垃圾發電 德陽東汽機器領跑

2019-11-27 00:29

大陸第2、3產業產值 逾GDP九成

2019-11-27 00:28

中義創新周 合作估逾50項

2019-11-27 00:28

超越騰訊 阿里巴巴躍港股市值王

2019-11-26 23:54

陸農村土地承包 再延30年

2019-11-26 23:54
看更多

熱門文章

貨輪沉船致879噸「雙11貨品掉入海」 淘寶決定展開賠付

2019-11-28 14:18

無視北京抗議 川普簽了香港人權法案！

2019-11-28 07:29

高以翔逝世 《追我吧》嘉賓導演及總製片都被辭退

2019-11-28 14:43

害死高以翔的節目「追我吧」 有如軍中特戰部隊操練

2019-11-27 20:00

身高1.2米「神鵰」驚現湖北 網友：楊過呢？

2019-11-28 11:30

國台辦發言人7大秘密 最硬那位在台最有名

2019-11-28 11:00

馬拉松玩人體彩繪…網友批低俗、辣眼睛

2019-11-27 19:55

地道戰：從香港挖地道到深圳走私蘋果手機兩千部

2019-11-28 12:29

香港迪士尼取消「跨年倒數派對」 業者：已近零團

2019-11-28 12:03

傅高義：香港群眾抗爭不會有「happy ending」

2019-11-27 23:57

追思高以翔 逾百粉絲泣別

2019-11-28 14:20

初中生欲輕生前腳掌已懸空 消防員飛步將她攔腰抱下

2019-11-28 11:34

國台辦：目前台灣72專家 加入千人計畫

2019-11-28 00:18

港警6月至今共發射1萬枚催淚彈、4800橡膠子彈 拘捕4319人

2019-11-27 18:47

歷任國台辦發言人各具風格 有人在台有分身

2019-11-27 20:25

川普簽涉港法案 陸外交部：嚴重干預香港與中國內政

2019-11-28 10:07

鄭文傑事件 中國使館要求英方糾正錯誤

2019-11-27 23:34

黃之鋒：川普簽署法案後 西方國家將出現骨牌效應

2019-11-28 14:19

影／港警首度進入理大蒐證 校內各處情況曝光

2019-11-28 17:13

網熱議港8位當選美女區議員：梁凱晴紅到去日本、仇栩欣仙氣十足

2019-11-27 22:30

港警明早將進入理大 處理危險品及搜證

2019-11-27 19:31

香港法案簽了 美議員：有新工具嚇阻北京進一步干涉港

2019-11-28 08:55

中國第四艘航母最快2021年動工

2019-11-28 10:36

美國挺香港民主 川普：與他們同在

2019-11-28 00:09

業績持續低迷 全聚德老總辭職

2019-11-28 16:23

北京揚言反制川普簽署香港法案 金融市場震盪

2019-11-28 11:04

中學疑現爆炸物！港警拘17歲及18歲男生 全校停課一天

2019-11-27 22:06

北韓「少女時代」下月大陸巡演告吹 傳基於政治考慮

2019-11-28 12:29

福州琅岐島／琅岐島碼頭 兩馬新航線

2019-11-28 04:20

影／理大圍城第12天 港警首度進入校園蒐證

2019-11-28 10:02

國台辦新發言人 朱鳳蓮閩南語流利

2019-11-28 00:04

小米手機第三季銷量、收入齊跌 首現負增長

2019-11-28 11:30

中國外交部召見美大使：不得實施香港法案

2019-11-28 14:59

獨／香港迪士尼「跨年倒數派對」 改到這兩個地方！

2019-11-28 14:21

理大未發現留守者 校方促警解除封鎖

2019-11-28 00:06

國台辦：已有台商參與基礎設施建設

2019-11-28 00:13

南京湯圓店被揭回收吃剩湯圓 翻煮再賣

2019-11-28 14:50

港府強烈反對《香港人權與民主法案》成為美國法律

2019-11-28 11:32

港澳辦：美方就是搞亂香港的最大黑手

2019-11-28 10:28

香港人權法案 中共副外長召見美國大使

2019-11-28 14:17
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top