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小米手機第三季銷量、收入齊跌 首現負增長

2019-11-28 11:30聯合報 記者李仲維/即時報導

受手機銷量、均價下滑影響，小米手機第三季收入首次出現負增長，拖累集團整體營收增速放緩至上市以來最低。

財新網報導，小米集團27日晚間公布第三季財報，當季營收人民幣5,36.6億元，年增5.5%，是小米創辦以來總營收最高的季度。經調整後的淨利為34.72億元，年增20.3%。這兩個數據均超出分析師預期。

根據彭博資訊統計，市場預計小米營收為人民幣533.0億元，經調整後利潤為29.55億元。

小米今年前三季淨利總計為人民幣92億元，超越去年全年。

但小米營收增速持續放緩，由2018年第一季近70%的增速一路下滑，至今年前兩季，小米營收增幅分別為27%和15%，第三季已經降至5.5%。

值得指出的是，報告期內，小米智慧手機收入為人民幣323億元，較去年同期下降7.8%，手機銷量為3,210萬支，去年同期為3,330萬支。

對此，小米在財報中解釋稱，在4G向5G技術的轉換期，小米持續採取穩健的經營策略，注重現金流和庫存水準健康的同時，強化5G投入的儲備。

小米董事長兼CEO雷軍在業績發佈後的電話會上表示，明年是5G普及的第一年，小米預計發布10款以上的5G手機。他還預計，大陸市場的5G手機滲透率會達到40%到50%。

雷軍還預計，5G手機要做到人民幣1,000元以內，並大規模推廣，估計要到後年（即2021年）。

雷軍稱，小米非常重要的優勢是，公司今年採取非常穩健的經營手段，所以此時此刻現金積累非常好，而且公司庫存極其良性，為5G的開局打下良好的基礎。

在海外業務方面，報告期內，小米境外市場收入為人民幣261億元，年增17.2%，占總收入的48.7%。

小米董事長兼CEO雷軍。圖：新華社資料照片
小米董事長兼CEO雷軍。圖：新華社資料照片
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