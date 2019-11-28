內蒙古再確診一宗鼠疫病例 大陸已有4例確診

2019-11-28 10:37 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



據內蒙古自治區衛健委網站透露，烏蘭察布市四子王旗江岸蘇木江岸嘎查，昨天（27日）有一名牧民在四子王旗人民醫院就診期間，經大陸國家和自治區專家會診，確診為「腺鼠疫」病例。患者發病前曾在鼠疫疫源地內活動過。

據新浪微博，目前，該患者已在當地醫院隔離救治，病情平穩，相關防控措施已落實，對4名密切接觸者已按要求進行隔離醫學觀察，目前無發熱等異常。

四子王旗當地已對患者住所及其周邊牧戶居住場所進行全面消殺，並在患者住所周圍開展了滅鼠滅蚤和宣傳教育等工作。