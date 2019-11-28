2台青杭州創業 迎戰世界級競爭

2019-11-28 03:40 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 林宸誼 /杭州報導



「台青應該勇敢走出來，才會知道外面的世界有多大。」兩名在浙江杭州創業的台青，勇敢離開台灣的舒適圈，訓練自己承受不一樣的異地生活，接受世界級的殘酷競爭。

杭州預兆文創公司創始人周百祥。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

曾獲得工研院U19虛擬人物設計首獎，現年30歲的杭州預兆文創公司創始人周百祥，與團隊花了8年時間打造的「絕境RETREAT」原創IP，日前與杭州一家出版社談妥出版三本小說。

周百祥指出，從去年國台辦公布31條措施，接著浙江公布76條意見，到今年11月4日公布26條措施，給在大陸創業的台青有了立足點平等，例如有同等資格可以參加動漫文創比賽、也可申請創業基金補助。

周百祥還提到，受惠於去年浙江還發布「關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施」的實施意見中「最多跑一次」的服務機制，他申請居住證也只跑了一趟就辦下來。

2018年上半年落腳在杭州的周百祥強調，大陸動漫文創市場競爭相當激烈，「別人更新速度永遠比你快，你唯一能做到的，就是融入當地，把自己的作品做得更好、更精緻；許多人都以為大陸市場是台灣好幾十倍，但是卻不會想到，這也要相對付出好幾十倍的努力，只有拚實力與毅力，才能有機會闖出頭。」

巴適金湯餐飲管理有限公司創辦人鄭智榮。 特派記者林宸誼／攝影 分享 facebook

出身於台灣武術世家，現年29歲的巴適金湯餐飲管理有限公司創辦人鄭智榮表示，從國台辦31條到浙江76條，再到26條措施，這些政策的初衷，也是希望讓台企更能適應在地情況，能更快自力更生，進而去尋求發展。

鄭智榮指出，比起政策，台辦的效率更值得稱讚，例如最初對公司設立一竅不通，向台辦求助時，台辦立刻帶著跑稅務和工商等部門，詢問需要準備文件。

大學畢業後就落腳在杭州，鄭智榮在創立第一家餐飲公司時，因未與合夥人白紙黑字寫清楚權利義務，不僅失去餐廳擁有權，還慘賠人民幣100萬元。

但鄭智榮並不因此而灰心，「從小到大因為常拿冠軍，所以個性都大手大腳，但經歷過這次教訓，反而讓自己個性沉潛下來。」

鄭智榮表示，在朋友的鼓勵下，又創辦了巴適金湯餐飲管理有限公司，這次他與合夥人做好明確分工，開發一款單價人民幣20元營養均衡且無油、一鍋一燒的湯品，並鎖定商業大樓白領，搶攻外賣市場，創下7家店一個月能有3萬份訂單成績。

鄭智榮還指出，台灣擅長的是流程化升級，大陸則是對商業模式創新，因此他結合兩地優勢，日前協助烏鎮一家餐廳優化成功，原來這家餐廳想換上杭幫菜而捨棄烏鎮菜，「透過菜品擺盤、文案策畫，還把烏鎮著名的手染搭配餐具，讓消費者樂於買單，這就是文創的價值。」