京東雙11 台灣市場銷售額翻7倍

2019-11-28 03:42 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



台北快閃京東在台北市三創生活園區舉辦的快閃活動，Showgirl亮麗出場。 圖／京東提供 分享 facebook 「京東」雙11活動結束，相關統計數據出爐，11/1-11/11活動期間，JD.COM全站累計下單金額超2044億元人民幣（近新台幣9000億元）；創歷史新高，全球業績增長持續加速。其中台灣市場的銷售額更是比去年同期翻了七倍，增速領跑全球。

京東全球售業務負責人王珍表示，京東此次為台灣用戶推出史上最大力度的11.11超級百億補貼千億優惠及台灣專屬優惠。在進入台灣市場前，京東調查台灣消費者喜愛、區域分布等多項數據，嘗試很多優惠模式，發現在台灣以3C數碼、小家電、家居日用等商品最受歡迎，消費者對運費折扣力度、售後退換貨服務最為關注。

她說，京東不僅提供相關產品，對於消費者重視的商品品質、運送與售後服也提供更實質的服務與管理，包含：多管道人工客戶服務、滿額免運費、1年內商品出現非人爲問題可享在地維修補償等；對於賣家方面，挑選不管是評論、退換修、客訴、京東和相關部門檢測等數據排名前面的商家，才可參與京東台灣雙11活動。

王珍表示，自雙11購物節11月1日至11月11日活動檔期，在台灣銷售成績前三名商品分別為手機、體脂機以及音響。此外，平板電腦、數據線、耳機等商品也十分熱賣，整個3C類商品在雙11當天凌晨1：46的銷售就已經突破了去年同期全天的銷售額；同時，在京東對台免運優惠下，貨運出貨量也翻倍漲，商品在幾小時內已經打包完畢，準備運往收貨地區。

從區域分析來看，本次「11.11京東全球好物節」期間，新北市勇奪消費之冠，消費力強勁，接下來分別是台北市、台中市、桃園市、高雄，與新北市位列消費力前五名，成功為京東雙11挹注業績成長。

觀察北中南消費商品發現，北部消費者更喜愛3C商品，藍牙音響、平板電腦最為暢銷；中部消費者偏愛生活類電器，喜愛體脂機；南部以運動戶外和圖書為多。

雙11期間各品牌推出諸多優惠，如小米、一加、京東京造、南極人、三隻松鼠等大廠熱門商品，雙11當天消費者訪問量比平時激增20倍，成功挹注全站狂漲年度最高業績！

除了線上的購物盛宴，在線下，京東於11/9（六）-11/10（日）兩天在台北三創生活園區舉辦了主題為「買3C上京東」的快閃活動，湧入上千人潮一同參與京東幸運拉霸機活動。

京東（JD.COM）是大陸領先的技術驅動型電商和零售基礎設施服務商，是美國納斯達克100指數的一員和財富全球500強企業。