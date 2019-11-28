杭州都市圈 前三季GDP增6.8%

2019-11-28 03:43 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



浙江湖州日前舉辦杭州都市圈一體化發展新聞發布會，前三季度，杭州都市圈實現地區生產總值（GDP）2.22萬億元（人民幣，下同），增長6.8%，其中第三產業增加值12425億元，增長8.0%。財政總收入5505億元，增長10.1%。

中新社報導，杭州都市圈是中國六大都市圈之一，以杭州為中心聯結湖州、嘉興、紹興、黃山、衢州五市，致力於打造長三角「金南翼」。2014年國家發改委批復杭州都市圈為中國首個都市圈經濟轉型升級綜合改革試點。

杭州都市圈合作發展協調會辦公室主任、杭州市對口支援和區域合作局局長楊釗表示，今年以來杭州都市圈各城市間簽訂框架協議和合作協議創歷年之最，六城市間黨政代表團互訪頻繁，共簽署相關合作協議30餘個。2020年杭州都市圈工作重點將圍繞「規劃共繪、交通共聯、環境共保、產業共興、市場共構、品牌共推、社會共享」展開，加快推進同城化。

如創新創業方面，杭州都市圈將構建人才發展共同體，共建創新創業生態圈和國際高端人才發展平台，推動高技能人才跨區域聯合培養，提升高校科技成果的轉移轉化能力。在產業協同上則旨在共同做強數字經濟產業集群，統籌先進製造業生產力布局，共同建設城市大腦等。

發布會上，杭州都市圈六城市簽署了信用建設合作機制框架協議。根據協議，六城市將在共同推進信用信息互通互查互享、個人誠信分（記錄）互認、信用應用場景拓展以及推進誠信文化建設等方面開展全面合作，促進區域社會信用體系建設協調發展。