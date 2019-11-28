親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

大陸基建、重大研發 台企參與

2019-11-28 03:44聯合報 特派記者呂佳蓉／北京報導

大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天在例行新聞發布會上表示，一年多來，多家台商台企參與北京大興國際機場、昆山中環快速路、工業互聯網產業聯盟等基礎設施建設或重大行動計畫和項目研發。

在參與基礎設施建設、政府採購方面，朱鳳蓮表示，台企上海冠龍的閥門產品中標北京大興國際機場建設項目。台灣世曦公司直接參與昆山中環快速路前期設計。

福建省政府採購包含了東南汽車、冠捷等台企生產的汽車、顯示器等產品。參與重大行動計畫和研發項目方面，冠捷科技獲得工業轉型升級資金支持；研華科技、友達光電等多家台企進入綠色製造名單。廈門玉晶光電公司工廠被確定為智能製造試點示範項目。富士康、英業達等參與工信部指導成立的工業互聯網產業聯盟。

此外，國台辦會同發改委、工信部、商務部等先後在四川、廣西、湖北設立海峽兩岸產業合作區。貴州、福建等地台資農業企業被認定為農業產業重點龍頭企業，近3年獲得各級扶持資金總額超過2000萬元（人民幣，下同）。

她說，「31條措施」發布實施一年來，台商台企在稅收優惠、資金補助方面也享受到實惠。朱鳳蓮舉例，江蘇省有1099家台資企業被認定為高新技術企業，同等享受減按15%的稅率徵收企業所得稅，合計減免稅值近100億元。

浙江省寧波市群創光電利用台企重點實驗室政策，享受到保稅區技改補助約超過3300萬元。江蘇省多家台企獲得省科技成果轉化專項資金、省科技資金資助共計1750萬元。

在深化金融合作方面，中國銀聯在台灣地區開展銀聯卡受理、互聯網支付、移動支付等業務，當地有21.2萬家商戶和2.7萬台自助提款機受理銀聯卡，受理覆蓋率分別為90%和99%。超過1.36萬家商戶支持銀聯二維碼。

今年前三季度，銀聯卡在台交易達到1084萬筆，金額為218億，同比分別增長3%和7%。「台灣地區信用報告查詢前置系統」累計查詢台胞台企在台信用310筆，貸款3.76億。中國銀行與兆豐銀行、上海銀行與富邦銀行分別籌組銀團貸款，為台資企業提供融資支持。

北京福建台商

相關新聞

杭州都市圈 前三季GDP增6.8%

2019-11-28 03:43

廣角鏡／義烏跨境電商實體店

2019-11-28 03:43

京東雙11 台灣市場銷售額翻7倍

2019-11-28 03:42

2台青杭州創業 迎戰世界級競爭

2019-11-28 03:40

1到10月 大陸企業獲利同比下降2.9%

2019-11-28 03:32

江海明珠巡禮／啟東經濟開發區 兩大亮點

2019-11-28 00:14

江海明珠巡禮／整合超纖鏈 產業聚落成形

2019-11-28 00:14

國台辦：已有台商參與基礎設施建設

2019-11-28 00:13

陸工業企業利潤 減幅擴大

2019-11-28 00:13

小米前三季 賺贏去年

2019-11-28 00:12

陸官員：明年GDP增速應訂6%

2019-11-28 00:12

鐘山：大陸加快培育進口貿易促進創新示範區

2019-11-27 21:44

社科院報告預計2020年重點城市房價有望軟著陸

2019-11-27 21:12

今年前10月大陸國企利潤增速降至5.4%

2019-11-27 16:32

滬指止兩連升 險守2900關

2019-11-27 16:31

全球最大造船集團「中國船舶」揭牌 主攻航母、核潛艇

2019-11-27 14:45

「中國電文」曝光 大眾汽車忙為新疆廠辯解

2019-11-27 14:13

陸國台辦：歡迎台灣運動員參加大陸全國賽和職業聯賽

2019-11-27 10:49

大陸國台辦新任發言人 朱鳳蓮今首度亮相

2019-11-27 10:21

阿里巴巴回港上市 謝金河：可能成為港股重中之重

2019-11-27 10:08

風光時代告終：陸房企連環倒 未來8成活不了？

2019-11-27 09:47

A股開市走軟 煤炭化工股向下

2019-11-27 09:46

補貼退場 陸新能源車滿意度升

2019-11-27 00:37

農博+花博 迸出23億人民幣商機

2019-11-27 00:35

兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟

2019-11-27 00:34

義烏智能裝備博覽會 熱絡

2019-11-27 00:30

長春新區 產業投資逾千億人民幣

2019-11-27 00:29

再熱垃圾發電 德陽東汽機器領跑

2019-11-27 00:29

大陸第2、3產業產值 逾GDP九成

2019-11-27 00:28

中義創新周 合作估逾50項

2019-11-27 00:28

超越騰訊 阿里巴巴躍港股市值王

2019-11-26 23:54

陸農村土地承包 再延30年

2019-11-26 23:54

香港10月出口年減9.2％ 創近4年最大跌幅

2019-11-26 19:03

大陸擬發行離岸美元主權債 規模逾30億美元

2019-11-26 17:13

跨境電商夯 陸郵政局：大陸跨境包裹占全球38%

2019-11-26 16:02

陸銀保監會主席：拆解影子銀行 遏制房地產泡沫化

2019-11-26 16:01

馬雲缺席阿里二次上市 因為忙著做這件事…

2019-11-26 14:20

中國船舶今揭牌 主攻航母、海軍武器

2019-11-26 11:11

阿里在港上市 馬雲沒來 前特首董建華現身

2019-11-26 10:53
看更多

熱門文章

陸媒：台灣藝人高以翔在寧波錄製節目時不幸突逝

2019-11-27 11:19

高以翔猝死前 搶救畫面曝光

2019-11-27 12:44

台星高以翔浙江突昏迷送醫 傳心臟一度停頓

2019-11-27 10:11

高以翔猝死 大陸網友要浙江衛視負責

2019-11-27 11:56

害死高以翔的節目「追我吧」 有如軍中特戰部隊操練

2019-11-27 20:00

傳中國大陸上周試射東風41洲際飛彈 美認為中已部署

2019-11-27 12:31

國台辦新發言人亮相 客家話向台灣鄉親問好

2019-11-27 10:34

馬拉松玩人體彩繪…網友批低俗、辣眼睛

2019-11-27 19:55

85後富豪吸金！240億、2架飛機、64間房、53輛車被扣

2019-11-27 17:54

港人中環發起「和你lunch」喊「暴政未亡，香港未贏」

2019-11-27 14:24

高以翔猝死 陸網友炮轟浙江衛視

2019-11-27 14:33

浙江證實高以翔猝死 陸網友表達不捨

2019-11-27 11:34

大陸國台辦新任發言人 朱鳳蓮今首度亮相

2019-11-27 10:21

「王府井挖出老北京」 療癒祕境意外火紅

2019-11-27 11:00

港警6月至今共發射1萬枚催淚彈、4800橡膠子彈 拘捕4319人

2019-11-27 18:47

歷任國台辦發言人各具風格 有人在台有分身

2019-11-27 20:25

國台辦批民進黨不斷插手香港事務 企圖不會得逞

2019-11-27 13:55

朱鳳蓮：台商參與大陸重大計畫和研發項目成效大

2019-11-27 10:39

網熱議港8位當選美女區議員：梁凱晴紅到去日本、仇栩欣仙氣十足

2019-11-27 22:30

毛澤東唯一曾孫 被譽鋼琴小才女

2019-11-27 14:09

港警明早將進入理大 處理危險品及搜證

2019-11-27 19:31

鄭文傑事件 中國使館要求英方糾正錯誤

2019-11-27 23:34

泛民派區選大勝 環時：顯示北京信守一國兩制

2019-11-27 09:33

港理大校董會主席促警方解封理大 今將再派員搜查校園

2019-11-27 09:41

528米！北京最高樓 「中國尊」將啟用

2019-11-27 16:11

中學疑現爆炸物！港警拘17歲及18歲男生 全校停課一天

2019-11-27 22:06

傅高義：香港群眾抗爭不會有「happy ending」

2019-11-27 23:57

「喊習近平萬歲才能吃飯？」 龐培歐：陸嚴重侵犯新疆人權

2019-11-27 17:25

土耳其歸還古物 兩中國千年壁畫、陶俑回家

2019-11-27 16:12

陸國台辦：歡迎台灣運動員參加大陸全國賽和職業聯賽

2019-11-27 10:49

港學者：警方應解封理大 交由校方接管

2019-11-27 13:59

大學畢業美女深山養2000豬 父催婚：陪嫁300隻

2019-11-27 14:08

區選後港人再堵路 高呼「救學生」

2019-11-27 16:09

湖南操場埋屍案 19公職包庇兇手遭重懲

2019-11-27 17:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top