大陸基建、重大研發 台企參與

2019-11-28 03:44 聯合報 特派記者 聯合報 特派記者 呂佳蓉 ／北京報導



大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨天在例行新聞發布會上表示，一年多來，多家台商台企參與北京大興國際機場、昆山中環快速路、工業互聯網產業聯盟等基礎設施建設或重大行動計畫和項目研發。

在參與基礎設施建設、政府採購方面，朱鳳蓮表示，台企上海冠龍的閥門產品中標北京大興國際機場建設項目。台灣世曦公司直接參與昆山中環快速路前期設計。

福建省政府採購包含了東南汽車、冠捷等台企生產的汽車、顯示器等產品。參與重大行動計畫和研發項目方面，冠捷科技獲得工業轉型升級資金支持；研華科技、友達光電等多家台企進入綠色製造名單。廈門玉晶光電公司工廠被確定為智能製造試點示範項目。富士康、英業達等參與工信部指導成立的工業互聯網產業聯盟。

此外，國台辦會同發改委、工信部、商務部等先後在四川、廣西、湖北設立海峽兩岸產業合作區。貴州、福建等地台資農業企業被認定為農業產業重點龍頭企業，近3年獲得各級扶持資金總額超過2000萬元（人民幣，下同）。

她說，「31條措施」發布實施一年來，台商台企在稅收優惠、資金補助方面也享受到實惠。朱鳳蓮舉例，江蘇省有1099家台資企業被認定為高新技術企業，同等享受減按15%的稅率徵收企業所得稅，合計減免稅值近100億元。

浙江省寧波市群創光電利用台企重點實驗室政策，享受到保稅區技改補助約超過3300萬元。江蘇省多家台企獲得省科技成果轉化專項資金、省科技資金資助共計1750萬元。

在深化金融合作方面，中國銀聯在台灣地區開展銀聯卡受理、互聯網支付、移動支付等業務，當地有21.2萬家商戶和2.7萬台自助提款機受理銀聯卡，受理覆蓋率分別為90%和99%。超過1.36萬家商戶支持銀聯二維碼。

今年前三季度，銀聯卡在台交易達到1084萬筆，金額為218億，同比分別增長3%和7%。「台灣地區信用報告查詢前置系統」累計查詢台胞台企在台信用310筆，貸款3.76億。中國銀行與兆豐銀行、上海銀行與富邦銀行分別籌組銀團貸款，為台資企業提供融資支持。