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1到10月 大陸企業獲利同比下降2.9%

2019-11-28 03:32聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

大陸國家統計局27日發佈數據，1至10月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額50151億元，同比下降2.9%，降幅比1至9月份擴大0.8個百分點。

新華社報導，1至10月份，在41個工業大類行業中，30個行業利潤總額同比增加，11個行業減少。其中，電力、熱力生產和供應業利潤總額同比增長16.2%，電氣機械和器材製造業增長15%，有色金屬冶煉和壓延加工業增長5.4%，農副食品加工業增長5.1%，石油、煤炭及其他燃料加工業下降51.2%，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降44.2%。

值得關注的是，高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤增長加快。國家統計局工業司高級統計師朱虹表示，1至10月份，高技術製造業、戰略性新興產業和裝備製造業利潤同比分別增長7.5%、5.3%和2%，增速比1至9月份分別加快1.2、0.7和1.1個百分點。其中，汽車製造業利潤雖同比下降14.7%，但降幅比1至9月份收窄1.9個百分點；計算機、通信和其他電子設備製造業利潤同比增長6%，增速比1至9月份加快2.4個百分點。

與此同時，資產負債率下降。數據顯示，10月末，規模以上工業企業資產負債率為56.8%，同比降低0.5個百分點。其中，國有控股企業資產負債率為58.3%，降低0.7個百分點。產成品存貨週轉有所加快。10月末，規模以上工業企業產成品存貨周轉天數為17.3天，同比減少0.2天。

此外，企業成本有所上升。統計顯示，1至10月份，規模以上工業企業每百元營業收入中的成本為84.28元，同比增加0.21元；每百元營業收入中的費用為8.71元，同比增加0.22元。

10月份當月，規模以上工業企業利潤同比下降9.9%，降幅比9月份擴大4.6個百分點。朱虹分析，這主要是受工業品出廠價格降幅擴大、生產銷售增長放緩等因素影響。

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