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鐘山：大陸加快培育進口貿易促進創新示範區

2019-11-27 21:44聯合報 記者蔡敏姿／即時報導

大陸商務部部長鐘山日前接受人民日報專訪表示，大陸將進一步降低關稅和制度性成本，加快培育一批進口貿易促進創新示範區。推進自貿試驗區自由貿易港建設。放寬市場准入，繼續縮減負面清單。

鐘山表示，大陸國家主席習近平於本月初在第二屆中國國際進口博覽會上演講倡議，共建開放合作、創新、共享的世界經濟；堅決反對保護主義、單邊主義，不斷削減貿易壁壘，推動全球價值鏈、供應鏈更加完善。

同時，大陸將繼續擴大市場開放、繼續完善開放格局、繼續優化營商環境、繼續深化多雙邊合作、繼續推進共建「一帶一路」。開放的大門只會越開越大。

鐘山表示，為了推動盡早落地見效，加強分工協作，推動降低關稅和制度性成本，推進自貿試驗區和自由貿易港建設，推動共建「一帶一路」高質量發展。深化多雙邊經貿合作，落實重要經貿成果。

商務部資料顯示，大陸與137個國家和30個國際組織簽署197份共建「一帶一路」合作文件。2013至2018年，大陸與「一帶一路」沿線國家貨物貿易累計約6.5兆美元，對沿線國家投資累計約970億美元。

鐘山稱，支持世界貿易組織必要改革，推動區域全面經濟夥伴關係協定早日簽署生效，加快中歐投資協定、中日韓自貿協定、中國—海合會自貿協定談判進程，積極參與二十國集團、亞太經合組織、金磚國家等機制合作。

大陸、韓國和日本27日在首爾舉行第16輪三邊自由貿易協定（FTA）談判，為期三天。三方將以較區域全面經濟夥伴關係（RCEP）更高水平的貿易自由化為目標，討論包括貨物和服務市場開放、投資、原產地規則、通關、競爭和電子商務等領域。

同時，大陸持續推進自貿試驗區建設和探索建設自由貿易港，鐘山指出，2013年以來，大陸已設立18個自貿試驗區，海南自由貿易港建設正穩步推進，上海臨港新片區已掛牌設立，深圳全面開啟中國特色社會主義先行示範區建設進程。

圖：人民網
圖：人民網
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自由貿易自貿試驗區一帶一路

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