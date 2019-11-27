社科院報告預計2020年重點城市房價有望軟著陸

2019-11-27 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 李仲維 /即時報導



中國社科院財經戰略研究院27日發布報告，預測2020年大陸重點城市住房市場總體先抑後穩，房價有望「軟著陸」。

中新網報導，這份《中國住房市場發展月度分析報告(2019年11月)》指出，今年核心城市房價經歷由回升到趨穩的轉變。

今年2至4月，核心城市房價出現被稱為「小陽春」的較快反彈；5至7月小陽春逐步消退，核心城市房價漲速下降。8至10月市場進一步趨穩，核心城市房價穩中略降。10月核心城市房價比去年同期微漲0.3%，比9月微漲0.028%。

從一線城市近一年的房價走勢看，廣州、北京、上海房價相對低迷，今年第1季房價反彈力度較弱。只有深圳今年下半年仍繼續維持上半年的漲勢。

一線城市緯房指數監測顯示，近一年來廣州房價年減3.37%，北京年減3.99%，上海年增0.81%，深圳年增5.58%。

報告預計，2020年重點城市住房市場總體先抑後穩，房價有望軟著陸。少部分城市仍有較快上漲或下跌的可能。

報告認為，始於2015年底的本輪房地產景氣週期趨於尾聲。本輪房地產景氣週期，房價上漲持續時間長，總體漲幅巨大，一二三四線城市輪動特徵明顯。但自2019年以來，越來越多的三四線城市加入到房價下降的行列，表明始於2015年底的本輪房地產景氣週期趨於尾聲。

報告分析，儘管大陸經濟增速下滑，但經濟增長的內生動力仍然存在，房價即使下降，也仍存在一定支撐。住房調控政策基本見底，調控政策及融資條件均存在邊際性改善的可能。這些因素可能共同促成房價的軟著陸。