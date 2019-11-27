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今年前10月大陸國企利潤增速降至5.4%

2019-11-27 16:32聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸財政部廿七日公布，今年1至10月，大陸國有企業利潤總額2.94兆元(人民幣．下同)，按年增長5.4%，增速較1至9月的6.6%下降1.2個百分點。其中，大陸央企和地方國有企業分別按年增加7.5%及1.6%。

香港信報財經網，在這期間，大陸國有企業營業總收入50.13兆元，按年增長6.5%，增速較前9個月下降。其中，央企和地方國企按年分別增長5.4%和8.1%。

首10個月，國有企業稅後淨利潤2.19兆元，按年增長6.4%。其中，中央企業和地方國企分別增長9.4%及1%。

10月底，大陸國有企業資產負債率64.3%，與去年同期持平。

中國大陸首10個月國有企業利潤總額2.94兆元人民幣，按年增長5.4%。(路透社...
中國大陸首10個月國有企業利潤總額2.94兆元人民幣，按年增長5.4%。(路透社資料照片)
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