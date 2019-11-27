全球最大造船集團「中國船舶」揭牌 主攻航母、核潛艇

2019-11-27 14:45 世界日報 上海27日電



全球最大造船集團、中國船舶集團26日在北京揭牌。 分享 facebook

全球最大造船集團、中國船舶集團26日在北京揭牌，不僅擁有中國最大的造修船基地和最完整的船舶及配套產品研發能力，並具備海軍武器裝備科研、生產，承擔以航母、核潛艇為代表的海軍全部主戰裝備科研生產任務，未來肩負引領中國邁向「世界造船大國」的任務。

全球最大造船集團、中國船舶集團26日在北京揭牌。 新華社 分享 facebook

澎湃新聞報導，中國船舶集團有限公司是今年10月由原中國船舶工業集團有限公司（南船）與原中國船舶重工集團有限公司（北船）聯合重組成立的特大型國有重要骨幹企業，資產總額7900億元人民幣(約1124億美元)，員工31萬人。具備設計建造符合全球船級社規範、滿足國際通用技術標準和安全公約要求的船舶海工裝備的能力。

中國船舶集團有限公司有三大定位：一是海軍武器裝備科研、設計、生產、試驗、保障的主體力量。二是堅持自主創新，培育超大型智能原油輪等研發、製造、配套為一體的世界級海洋裝備先進產業集群。三是形成完整的海軍武器裝備、科技創新和產業發展體系，打造強力國際競爭優勢。集團11名主要負責人中，來自中船集團五人、中船重工六人。

報導指出，中國船舶集團有限公司有著悠久的歷史淵源，「兩船」分合20年。1950年10月，中央人民政府重工業部船舶工業局成立，1982年5月成為中國船舶工業總公司，1999年分拆，以地域區分成立中國船舶工業集團有限公司（南船）和中國船舶重工集團有限公司（北船）。北船偏軍工生產，南船民品居多。

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南北船當年分拆的大背景是國務院機構改革，目的是解決政企分開的問題，同時建立適度競爭機制。但近年全球船舶行業產能過剩，尤其是民品船舶業務。於是合併清理南北船重合的業務，提升在海外市場的整體競爭力。

中國企業研究院首席研究員李錦表示，兩船當初分開是為促進競爭，但分開這些年，重複建設現象加劇，反而使得中國船舶工業的產品建造能力難以有效提升。整合後能避免搶單子、互相殺價等競爭上的問題，也能降低企業背負風險的可能性，更容易協調產業發展。

國務院國資委黨委書記、主任郝鵬在揭牌儀式上表示，組建中國船舶集團是推動中國國防科技工業發展的迫切需要，未來集團將更壯大主業實業，實現「1+1>2」的重組效果，為培育世界一流企業奠定堅實基礎，為國防和軍隊建設提供堅強保障。