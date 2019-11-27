「中國電文」曝光 大眾汽車忙為新疆廠辯解

2019-11-27 14:13 德國之聲 德國之聲



德國大眾汽車公司認為，該公司不應該因為在中國新疆設立生產線受到批評。在「中國電文」曝光大批新疆少數民族受到關押後，大眾公司不得不為自己辯護，稱在新疆建廠的決定「純粹出於經濟考量」。

在德國之聲的書面回答中，大眾公司稱，上汽大眾(Saic Volkswagen)是德國大眾汽車公司同上海汽車集團聯合成立的合資公司，是中國國內最早的合資企業之一，而該公司在新疆工作的所有員工均同上汽大眾直接簽署了工作合同。大眾汽車寫道：「我們相信，這裡沒有任何一名員工是被強制工作」，辦在烏魯木齊的工廠為增添大眾公司在中國西北地區的活力发揮著重要作用。「根據我們的判斷，這一地區在未來數年裡經濟地位會繼續提升。」

在中國活躍了35年之久的大眾汽車是迫於壓力不得不為自己辯解。此前，《南德意志報》发表了一篇文章寫道，大眾接受了中國的一項條件，「大眾在烏魯木齊新建一個並不賺錢的工廠，作為交換，得以在中國東南沿海地區再設立若干生產線。」

不過，大眾公司在寫給德國之聲的回復電郵裡卻不是這樣的表態，回復寫道：辦在烏魯木齊市的汽車的工廠「設計年產量為50000輛，目前呈基本飽和狀態。因為我們認為，中國西部在未來數年經濟會繼續增長，所以我們繼續重視建在烏魯木齊的生產線，計劃擴大在該地區的生產活動。」

《南德意志報》還報道，上海大眾同武警部隊保持著某種合作關系，而後者在關押維吾爾人問題上是一種「推動性力量」。

大眾在答復電郵中還寫道，當地工廠650名職工中有25%屬於少數民族，而這一比例基本符合烏魯木齊市居民的組成比例。大眾設定的目標是，「以就業位置為手段，為烏魯木齊市的所有民族改善社會環境。」

大眾公司在烏魯木齊於2013年開工，生產適用於中國市場的桑塔納中等型號的小轎車，而相關協定在此前一年默克爾總理訪華時剛剛簽署。

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