親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

35歲高以翔大陸錄影昏倒 浙江新聞證實：搶救無效去世

25歲就被嫌太老…具荷拉之死 揭韓演藝圈黑暗面

陸國台辦：歡迎台灣運動員參加大陸全國賽和職業聯賽

2019-11-27 10:49聯合報 記者賴錦宏／即時報導

大陸「26條措施」推出後，台灣體育界十分關心涉及兩岸體育交流的內容，目前大陸是否推出細化落實措施？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，球員和裁判都可以「持證上崗」。

朱鳳蓮在今天國台辦記者會中表示，大陸國家體育總局港澳台辦的負責人前幾天接受記者採訪，詳細介紹了「26條措施」當中第25、26條落實的情況。

她說，近期台灣的棒球運動員和教練員感到非常高興的一件事，就是大陸體育主管部門響應台灣體育界關切，力促兩岸棒球交流合作，已經推動棒球納入了2020年杭州亞運會比賽項目。

同時，大陸歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部也可參與相關職業聯賽。

據統計，本賽季，中超、中甲足球聯賽和中國男子籃球職業聯賽，分別有4位台灣足球運動員、7位籃球運動員作為相關俱樂部的成員參加比賽。有45名台灣乒乓球運動員加盟了15支大陸俱樂部並註冊參加中國乒乓球協會主辦的各級比賽。來自台灣的3支乒乓球隊、3支圍棋隊和1支國際象棋隊也在參加大陸全國聯賽。現在有39名台灣學生在北京體育大學就讀。

朱鳳蓮並指，大陸國家體育總局正著手修訂《運動員技術等級管理辦法》，預計明年初新的辦法就可以正式出台。台灣運動員和體育愛好者參加大陸體育賽事、達到相關技術等級並且提出申請，大陸單項運動協會就可以給他們頒發運動員技術等級證書。他們也可以參加相關部門和協會組織的培訓考試並獲得相應證書。這意味著台灣運動員、教練員、裁判員等在內的廣大體育從業群體以後都可以在大陸「持證上崗」，尋求更好的發展。

圖為大陸2018—2019賽季CBA總決賽。取自中新網
圖為大陸2018—2019賽季CBA總決賽。取自中新網
分享

體育足球圍棋

相關新聞

風光時代告終：陸房企連環倒 未來8成活不了？

2019-11-27 09:47

大陸國台辦新任發言人 朱鳳蓮今首度亮相

2019-11-27 10:21

阿里巴巴回港上市 謝金河：可能成為港股重中之重

2019-11-27 10:08

A股開市走軟 煤炭化工股向下

2019-11-27 09:46

補貼退場 陸新能源車滿意度升

2019-11-27 00:37

農博+花博 迸出23億人民幣商機

2019-11-27 00:35

兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟

2019-11-27 00:34

義烏智能裝備博覽會 熱絡

2019-11-27 00:30

熱門文章

捲10億人民幣擁23房 「美女總裁」穿睡衣被押回中國

2019-11-26 15:45

台星高以翔浙江突昏迷送醫 傳心臟一度停頓

2019-11-27 10:11

陸媒：台灣藝人高以翔在寧波錄製節目時不幸突逝

2019-11-27 11:19

新疆再教育營受害者揭慘況 喊「感恩習近平」才准吃飯

2019-11-26 17:18

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top