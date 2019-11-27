陸國台辦：歡迎台灣運動員參加大陸全國賽和職業聯賽

2019-11-27 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大陸「26條措施」推出後，台灣體育界十分關心涉及兩岸體育交流的內容，目前大陸是否推出細化落實措施？大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，球員和裁判都可以「持證上崗」。

朱鳳蓮在今天國台辦記者會中表示，大陸國家體育總局港澳台辦的負責人前幾天接受記者採訪，詳細介紹了「26條措施」當中第25、26條落實的情況。

她說，近期台灣的棒球運動員和教練員感到非常高興的一件事，就是大陸體育主管部門響應台灣體育界關切，力促兩岸棒球交流合作，已經推動棒球納入了2020年杭州亞運會比賽項目。

同時，大陸歡迎台灣運動員來大陸參加全國性體育比賽和職業聯賽，台灣運動員可以內援身份參加大陸足球、籃球、乒乓球、圍棋等職業聯賽，符合條件的台灣體育團隊、俱樂部也可參與相關職業聯賽。

據統計，本賽季，中超、中甲足球聯賽和中國男子籃球職業聯賽，分別有4位台灣足球運動員、7位籃球運動員作為相關俱樂部的成員參加比賽。有45名台灣乒乓球運動員加盟了15支大陸俱樂部並註冊參加中國乒乓球協會主辦的各級比賽。來自台灣的3支乒乓球隊、3支圍棋隊和1支國際象棋隊也在參加大陸全國聯賽。現在有39名台灣學生在北京體育大學就讀。