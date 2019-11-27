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義大利「親密暴力」X光：女性家暴受害的驗傷心碎展

A股開市走軟 煤炭化工股向下

2019-11-27 09:46聯合報 記者賴錦宏／即時報導

陸股市27日一早開市走軟，上證指數輕微低開1點。

香港信報財經網，上證指數開市報2905點，跌1點或0.06%；現報2899點，跌7點或0.27%。

深成指開市報9643點，跌34點或0.35%；現報9616點，跌60點或0.63%。

滬深300指數開市報3883點，跌8點或0.21%；創業板指數開市報1671點，跌7點或0.47%。

各板塊普遍向下，煤炭、化工、房地產、鋼鐵、電力、金融、有色金屬偏軟；水泥、石油股則靠穩。

上證指數輕微低開1點。（路透社資料照片）
上證指數輕微低開1點。（路透社資料照片）
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