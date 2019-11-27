A股開市走軟 煤炭化工股向下

2019-11-27 09:46 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ／即時報導



大陸股市27日一早開市走軟，上證指數輕微低開1點。

據香港信報財經網，上證指數開市報2905點，跌1點或0.06%；現報2899點，跌7點或0.27%。

深成指開市報9643點，跌34點或0.35%；現報9616點，跌60點或0.63%。

滬深300指數開市報3883點，跌8點或0.21%；創業板指數開市報1671點，跌7點或0.47%。