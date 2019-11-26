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大陸啟動部署「十四五」 李克強：外部環境可能更複雜

2019-11-26 22:55聯合報 特派記者呂佳蓉/北京即時報導

大陸國務院總理李克強昨日召開研究部署國民經濟和社會發展第十四個五年（十四五）規劃編制專題會議。李克強在會中強調，「十四五」時期，大陸外部環境可能更加複雜，不確定性與挑戰更多，大陸正處在轉變發展方式、優化經濟結構與轉換增長動力的關鍵時期，要認真謀劃十四五時期經濟社會發展的重要支撐。

綜合陸媒報導，李克強在會上表示，「十四五」時期大陸將推出一批重大的改革開放舉措和一批重大工程項目，激發市場活力，推動高品質發展。他特別明確了「十四五」時期的三個「重大」，即研究推出一批重大政策、一批重大改革開放舉措，與一批重大工程和專案。

首先，要圍繞推動經濟發展、增進人民福祉、防範化解風險等，研究推出一批重大政策。李克強指出，要立足大陸基本國情和發展階段，堅持發展第一要務，突出保持經濟運行在合理區間、推動高品質發展，突出以人民為中心的發展思想。

其次，報導指出，是研究推出一批重大改革開放舉措，尤其要按照理清政府和市場、政府和社會關係的要求，在深化「放管服」改革、打造市場化法治化國際化營商環境上取得更大進展。

最後為圍繞補短板、促升級、增後勁、惠民生，研究推出一批重大工程和項目。李克強表示，要著力提升基礎設施水準，增強產業創新力和競爭力，促進改善生態環境，提高人民群眾生活水準。在推動補短板的基礎設施建設中，要更加注重發揮社會力量作用。

會上，發展改革委彙報「十四五」規劃編制工作有關情況及下一步建議。李克強指出，各部門要密切配合，深入調查研究，匯眾智聚眾力，精心組織、抓緊起草形成「十四五」規劃「基本思路」。在此基礎上，組織開展重大專題研究，徵求各方面和專家的意見，群策群力，進一步做好起草規劃「綱要框架」的工作。

大陸國務院總理李克強昨日召開研究部署國民經濟和社會發展第十四個五年（十四五）規劃...
大陸國務院總理李克強昨日召開研究部署國民經濟和社會發展第十四個五年（十四五）規劃編制專題會議。(中國政府網)
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