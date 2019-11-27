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長春新區 產業投資逾千億人民幣

2019-11-27 00:29聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

著名的老工業基地城市、吉林長春新區最近集中簽約一批總額超1200億元（人民幣，下同）的重大產業項目。

中新社報導，長春新區是中國國務院批復同意成立的第17個國家級新區，是哈（爾濱）大（連）經濟帶和中蒙俄經濟走廊的重要節點。官方將其定位為「新一輪東北振興重要引擎」。

這次簽約項目共34個，既有東北亞國際物流樞紐及國際商貿合作區等總投資超百億元的重大項目，也有北湖新興產業園、智能製造生態產業基地等建鏈、補鏈、強鏈、延鏈產業項目，還有中俄國際貿易、跨境電商產業園暨國際生鮮小鎮等貿易平台項目，內容豐富。

今年長春經濟運行遇到很大挑戰。官方經初步核算，前三季度GDP完成4657.2億元，增速為零，較去年同期回落7.2個百分點。在這座城市經歷發展陣痛的關鍵時刻，好在積極因素實現了快速集聚，此番投資者攜真金白銀邁過「山海關」落地長春新區，表達了對這一區域依舊抱有信心。

長春新區表示，將對集中簽約項目開展全方位跟蹤，盡最大努力為企業創造發展條件，確保項目按時開工、按計畫完成建設任務、早日投產達效。

目前，在為民企紓困、改善營商環境方面，長春下足功夫。今年長春推出了「專班」新政策，重大項目專班領導小組由市委書記任組長，負責專班組織領導、統籌謀畫、機制創新和推動落實。每個專班分別由長春市主要負責人任組長，按照專班職責確定牽頭部門和配合部門。

當下，長春市設有先進製造業、現代服務業、現代農業及農產品加工業、戰略性新興產業和基礎設施5個重大項目專班，這些專班推動了一大批億元以上的項目落地開花。

長春市常務副市長王路表示，「專班抓項目」工作的持續推進已經為全市經濟發展集聚了一大批有利因素，工業呈現回暖態勢，項目投資穩定增長，招商引資成效已經顯現。

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