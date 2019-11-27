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中義創新周 合作估逾50項

2019-11-27 00:28聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

第十屆中義創新合作周26日在北京開幕，預計將進行近300項次的項目對接，達成50餘項合作意向。本屆中義創新合作周繼續貫徹「中義攜手，創新共贏」的主題，聚焦中義雙方創新合作的十大技術領域及優質資源。

中新社報導，來自中義雙方政府、大學、科研機構和企業的代表圍繞智慧城市、生物醫藥與醫療設備、航空航天、能源與環保、文化遺產保護與創意設計、人工智能與智能製造、生命科學與健康、新一代信息技術、城市綠色發展、現代農業與食品安全等10多個重點領域進行深入探討。

本屆中義創新合作周為期4天。此外，義大利參會代表還將赴未來科學城和清華大學開展參觀交流活動，推動中義雙方的技術轉移與創新合作。

在開幕式上，國家新能源汽車技術創新中心與義大利都靈理工大學就聯合培養、聯合研發事宜簽訂合作協議；北京長風信息技術產業聯盟與義大利都靈無線基金會圍繞信息通信技術領域建設中歐創新創業平台簽訂合作諒解備忘錄。

另外來自中關村智慧城市信息化產業聯盟與義大利中歐城市更新與智慧城市研究會、中國工業經濟聯合會與義大利工業家聯合會、蘇州同捷汽車工程技術公司與義大利MAREA有限責任財團等中義雙方合作機構的12個項目完成簽約。

作為中義合作的品牌活動，中義創新合作周每年在中義兩國輪流舉辦，自2010年以來已經成功舉辦九屆，形成了兩國整合雙邊資源、實現優勢互補、開展務實合作的重要政府間創新合作機制。

這項活動由中國科學技術部和義大利教育、大學與科研部共同主辦。中國科技部部長王志剛，義大利教育、大學與科研部部長洛倫佐．菲奧拉蒙蒂，北京市副市長隋振江出席開幕式並致辭。

義大利北京

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