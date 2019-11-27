親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至
最新版本
，感謝您的配合。
✕
買東西
有設計
售票網
RSS
App
粉絲團
我的新聞
U 利點數
udn family
搜尋
願景
時尚
汽車
NBA台灣
運動筆記
棒協
遊戲
國際
鳴人堂
新鮮事
u值媒
全部
願景
新聞
經濟日報
噓星聞
時尚
汽車
NBA
運動筆記
健行筆記
野球夢田
遊戲
國際
鳴人堂
新鮮事
部落格
u值媒
元氣
話題
倡議
讀書吧
讀小說
讀創故事
優人物
知識庫
電子報
基金
房地產
影音
數位文創
有設計
IP授權
瘋活動
售票網
中經社
買東西
展覽
有行旅
聯合文學
聯經出版
聯文雜誌
世界日報
聯合學苑
App
即時
熱門
要聞
選舉
娛樂
運動
全球
社會
專題
產經
股市
房市
健康
生活
文教
評論
地方
兩岸
數位
旅遊
閱讀
雜誌
時尚
汽車
跑步
購物
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿
udn
/
兩岸
/
陸港經貿
相關新聞
超越騰訊 阿里巴巴躍港股市值王
補貼退場 陸新能源車滿意度升
農博+花博 迸出23億人民幣商機
兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟
長春新區 產業投資逾千億人民幣
再熱垃圾發電 德陽東汽機器領跑
大陸第2、3產業產值 逾GDP九成
中義創新周 合作估逾50項
陸農村土地承包 再延30年
香港10月出口年減9.2％ 創近4年最大跌幅
大陸擬發行離岸美元主權債 規模逾30億美元
跨境電商夯 陸郵政局：大陸跨境包裹占全球38%
陸銀保監會主席：拆解影子銀行 遏制房地產泡沫化
馬雲缺席阿里二次上市 因為忙著做這件事…
中國船舶今揭牌 主攻航母、海軍武器
阿里在港上市 馬雲沒來 前特首董建華現身
阿里二次在港上市 首日跳開逾6% 市值擊敗騰訊控股
捲入共諜案疑雲 中國創新投資股價重挫逾6%
李嘉誠基金會「應急錢」第3期今申請 共港幣1億元
阿里巴巴今香港掛牌 主席張勇：阿里終「回家」
港股開盤漲190點 阿里巴巴掛牌高開逾6%
侵權控管 大陸力求2022年見效
確保產糧 大陸高標準農田3年後10億畝
四川復產 93個養豬場開工
三亞論壇 探討婚紗業「突圍」之道
北京瞭望／當外資不再吸引地方官員眼球…
江海明珠巡禮／江蘇強攻生醫 啟東挑大梁
國際大廠進駐 啟東研發動能強
阿里獲超額認購42倍
大陸穩金融 緊盯股債匯市
大陸國家智財局：已建25個智財權保護中心低成本維權
專家：中美貿易協議未定 人民幣貶壓升溫
美禁電信商買華為、中興設備 陸外交部：居心何在？
迎選舉行情 港股漲1.76% 收復27,000關卡
5G基站建設 北京年底完成1.4萬個
昆山台資企業 投資信心不減
寧波舟山港 貨櫃吞吐量破2500萬
智慧轉型 廣東台企向台青招手
陸電動自行車 年產逾3千萬輛
義烏智能裝備博覽會 熱絡
用LINE傳送
+
分享
分享
分享
留言
列印
A-
A+
2019-11-27 00:30
聯合報 新華社
2019中國義烏國際智能裝備博覽會日前閉幕，共有美國、
德國
、日本等國家和地區以及全國各地的約500家企業、3萬餘名中外採購商參展。
新華社
分享
facebook
德國
延伸閱讀
分享
分享
留言
列印
A-
A+
兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟
長春新區 產業投資逾千億人民幣
相關新聞
超越騰訊 阿里巴巴躍港股市值王
2019-11-26 23:54
補貼退場 陸新能源車滿意度升
2019-11-27 00:37
農博+花博 迸出23億人民幣商機
2019-11-27 00:35
兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟
2019-11-27 00:34
長春新區 產業投資逾千億人民幣
2019-11-27 00:29
再熱垃圾發電 德陽東汽機器領跑
2019-11-27 00:29
大陸第2、3產業產值 逾GDP九成
2019-11-27 00:28
中義創新周 合作估逾50項
2019-11-27 00:28
熱門文章
日網友讚港版綾瀨遙！香港25歲新科議員梁凱晴「側身照很猛」被推爆
2019-11-26 10:26
華郵：壞消息接二連三 習近平面臨遍地烽火
2019-11-26 11:04
捲10億人民幣擁23房 「美女總裁」穿睡衣被押回中國
2019-11-26 15:45
新疆再教育營受害者揭慘況 喊「感恩習近平」才准吃飯
2019-11-26 17:18
車牌比車貴！天龍國人搶瘋 為它假結婚在所不惜...
2019-11-26 11:00
商品推薦
贊助廣告
商品推薦
留言
4189444
2
訂閱電子報
udn兩岸新聞報
udn兩岸財經報
台灣光華電子報
or旅讀中國電子報
太雅旅行生活報
馬上訂閱
關注 udn
udn facebook
加入 udn line
udn News APP
網群與速覽
新聞頻道
即時
要聞
社會
地方
兩岸
全球
評論
產經
股市
運動
數位
娛樂
生活
文教
旅遊
閱讀
雜誌
時事
評論
轉角國際
鳴人堂
相對論
倡議家
排行
最新
熱門
健康元氣
疾病查詢
健康話題
健康百科
癌症防治
運動養生
瘦身醫美
理財
股市
觀點
基金
房地產
樂透
發票
中經社
NBA台灣
比分
賽程
影音
新聞
球評
圖輯
戰績
數據
噓星聞
最新文章
熱門星聞
噓短片
車訊
國內車訊
國際車訊
試駕精選
品牌故事
DIY&配件
style
時尚名人
流行穿搭
美妝保養
珠寶鐘錶
品味生活
兩性愛情
影音、社群
聯合影音網
udn Line 好友
部落格
u值媒
數位閱讀
電子報
電子報紙
電子書
電子雜誌
知識庫
新聞全文
原版報紙
新聞圖庫
願景影音庫
新聞授權
加值服務
U 利點數
udn 買東西
行動網
活動特區
刊登網站廣告
︱
網站總覽
︱
FAQ
‧
客服
︱
新聞授權
︱
服務條款
‧
著作權
‧
隱私權聲明
︱
聯合報系
︱
訂報紙
︱
關於我們
︱
招募夥伴
聯合線上公司 著作權所有 © udn.com All Rights Reserved.
Top
今日新聞
生活資訊
願景工程
經濟日報網
噓!星聞
udnSTYLE
發燒車訊
NBA台灣
遊戲角落
轉角國際
鳴人堂
Oops!新鮮事
u值媒
udn 部落格
元氣網
時事話題
倡議家
讀書吧
讀創故事
優人物
知識庫
電子報
基金
房地產
影音網
聯合學苑
U 利點數
我的新聞
udn APP
網站總覽
服務條款
刊登網站廣告
留言