親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
香港反送中抗爭
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

義烏智能裝備博覽會 熱絡

2019-11-27 00:30聯合報 新華社

2019中國義烏國際智能裝備博覽會日前閉幕，共有美國、德國、日本等國家和地區以及全國各地的約500家企業、3萬餘名中外採購商參展。

新華社
新華社
分享

德國

相關新聞

超越騰訊 阿里巴巴躍港股市值王

2019-11-26 23:54

補貼退場 陸新能源車滿意度升

2019-11-27 00:37

農博+花博 迸出23億人民幣商機

2019-11-27 00:35

兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟

2019-11-27 00:34

長春新區 產業投資逾千億人民幣

2019-11-27 00:29

再熱垃圾發電 德陽東汽機器領跑

2019-11-27 00:29

大陸第2、3產業產值 逾GDP九成

2019-11-27 00:28

中義創新周 合作估逾50項

2019-11-27 00:28

熱門文章

日網友讚港版綾瀨遙！香港25歲新科議員梁凱晴「側身照很猛」被推爆

2019-11-26 10:26

華郵：壞消息接二連三 習近平面臨遍地烽火

2019-11-26 11:04

捲10億人民幣擁23房 「美女總裁」穿睡衣被押回中國

2019-11-26 15:45

新疆再教育營受害者揭慘況 喊「感恩習近平」才准吃飯

2019-11-26 17:18

車牌比車貴！天龍國人搶瘋 為它假結婚在所不惜...

2019-11-26 11:00

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top