大陸第2、3產業產值 逾GDP九成

2019-11-27 00:28 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



中國國家發展和改革委員會副主任兼國家統計局局長寧吉吉吉日前在北京出席2019年「創新經濟論壇」時透露，據第四次全國經濟普查結果，中國第二和第三產業產值已超過GDP的90%，約為93%。

寧吉喆表示，新中國成立70年來，特別是改革開放40多年來，中國經濟發生巨大變化，從一個落後的農業國轉變為新興工業國，從傳統的計畫經濟轉變為社會主義市場經濟，從一個極低收入的國家轉變為一個上中等收入國家。

寧吉喆說，中國經濟發展是市場取向、政府調節，中國市場的首要特點是以企業為主體。根據國家市場監管總局數字，中國市場主體總量已超過1億戶。第四次經濟普查顯示，去年末，中國從事第二和第三產業活動的法人單位2178.9萬個，產業活動單位2455.0萬個，個體經營戶6295.9萬個。這是世界上最大的一個市場，擁有巨大市場基礎。

他說，中國市場的另一特點在於競爭。國有企業、民營企業、外商投資企業都在此競爭。其中，民營企業數量最多，靈活性強，競爭性強；外商投資企業越來越多參與中國市場；國有企業亦在競爭中成長，且經過多年改革後絕大多數基本建立了現代企業制度。

寧吉喆進一步指出，開放和消費亦是中國市場的突出特點。尤其隨著中國居民收入提高、消費水平上升、消費結構改變，必然帶動中國市場上企業的產品結構、投資結構和整個產業結構變化，這是今後中國轉型升級發展的關鍵。