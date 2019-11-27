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補貼退場 陸新能源車滿意度升

2019-11-27 00:37聯合報 大陸新聞中心／綜合報導

中國質量協會26日發布的2019年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數（CACSI）測評結果顯示，2019年中國新能源汽車行業用戶滿意度指數為78分（滿分100分），同比提高3分。其中，純電動車用戶滿意度指數77分，同比提高1分；插電混動車79分，同比提高5分。

中新社報導，中國質量協會稱，市場競爭和質量持續提高促進中國新能源汽車用戶滿意度指數大幅提升。隨著「雙積分」政策的實施和補貼退坡，中國新能源汽車產業開始由政策驅動向市場驅動過渡。充分的市場競爭推動車企加速升級技術、提升質量，向市場供給有競爭力的產品和服務。

調查數據顯示，2019年中國新能源汽車感知質量77.6分，同比提高1.9分。產品質量方面，質量可靠性滿意度78.3分，同比提高2分；汽車性能、設計滿意度77.8分，同比提高2分。市場競爭主體多元化，新能源汽車產品也日益豐富，產品結構升級換代加快。

此外，抱怨率持續下降，表明用戶對新能源汽車質量和安全的認可度提升。2019年純電動車抱怨率15.2%，同比下降2.9個百分點，主要與電池和電機關鍵部件的抱怨率出現下降有關。2019年插電混動車的抱怨率12.5%，比燃油車低2.2個百分點，插電混動車的質量可靠性滿意度和性能設計滿意度均高於燃油車水平。

2019年CACSI測評對象為2019年中國新能源銷量較大的40個品牌車型，涉及全國15個汽車生產企業，調查時間為2019年5月1日至9月30日。

和服競爭力

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