農博+花博 迸出23億人民幣商機

2019-11-27 00:35 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第十一屆海峽兩岸現代農業博覽會暨第二十一屆海峽兩岸花卉博覽會（簡稱兩岸農博會．花博會）組委會25日披露，本屆博覽會現場簽訂購銷訂單23.16億元（人民幣，下同），銷售額超6000萬元。 兩岸「農博會．花博會」展館先前參展企業展示的農產品香蕉。 中新社 分享 facebook

中新社報導，本屆兩岸「農博會．花博會」18日在福建省漳州市東南花都開幕，短短一周裡共吸引1100餘家企業參展，其中有70多家台灣企業參展、逾百名台灣嘉賓客商參會，展示推介台灣新品種苗木、新技術，以及新型酵素、植物精油等精深加工品和台灣文創產品。

組委會相關負責人稱，花是歷屆展會最吸引人的主題。今年的博覽會將海峽兩岸特色花卉展示與2019年世界園藝博覽會精品展相結合，共匯集了20多個專業門類1000多個品種的逾10000盆精品花卉。

同時，以花為媒，本屆展會更加註重開放合作、共享共贏，將花卉、農業領域成果的展示展銷拓展到人才、科技、項目的對接合作，多角度、全方位推動融合發展。

組委會統計，在現場銷售和簽訂購銷訂單之外，本屆展會開幕式現場集中籤約招商項目40個，總投資達341.6億元；人才項目現場對接，達成中高級人才合作意向317人次、博士人才合作意向86人次，現場簽約涉及校地合作、校企合作等多領域人才合作項目15個。