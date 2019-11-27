兩岸區塊鏈發展 拚都市結盟

2019-11-27 00:34 聯合報 大陸新聞中心／綜合報導



第二屆兩岸科技社團理事長沙龍日前在廈門舉行，廈門市信息協會會長陳海章26日表示，「區塊鏈」已成為兩岸科技融合、數字經濟合作的風口。

中新社報導，陳海章表示，三年前，「區塊鏈」設置為沙龍議題時，很多人還不太清楚這是什麼；如今，兩岸業界都意識到，圍繞5G、物聯網、區塊鏈、人工智能等新一代信息技術的兩岸信息科技創新與合作，將建構起兩岸數字經濟發展的未來。

台灣雲端服務協會理事長朱延平認為，台灣已經積累了智能合約應用於旅遊、生前契約、能源等方面的案例，從中可見區塊鏈在信用領域、電商領域、傳統產業服務方面的應用價值，或可為大陸參考。

台灣物聯網協會理事長梁賓先關注到大陸方興未艾的垃圾分類，在他描摹的物聯網與區塊鏈的應用場景中，不乏垃圾分類袋子與人的信用捆綁的案例。

他說，以區塊鏈激發的商業模式、共享概念將越來越多，政府購買智慧服務將越來越普遍，為兩岸科技界合作帶來空間。

以廈門市信息協會、台灣雲端服務協會、台灣物聯網協會為代表，29家兩岸科技社團已聯合倡議建設「海峽兩岸區塊鏈產業技術創新聯盟」，其中包括台灣高雄、新竹和大陸多個城市的科技社團。

陳海章表示，期許以組建海峽兩岸科技社團聯盟方式共同布局，推動兩岸多點城市一對一進行技術研發、人才交流和產業對接，加快兩岸區塊鏈和人工智能、大數據、物聯網等前沿信息技術的融合應用。

廈門精位文化地理信息有限公司董事長、可信區塊鏈聯盟副理事長杜俊辰認為，大陸區塊鏈技術應用已延伸到數字金融、物聯網、智能製造、供應鏈管理、數字資產交易等多個領域。

「大陸對新一代信息技術的應用需求旺盛」。福建省科協閩台科技交流中心主任楊金拔說，大陸頻頻出台惠及台胞政策措施，為台灣科技界登陸開出綠色通道。

楊金拔表示，除大陸新近推出的26條惠及台胞措施外，福建針對台灣科技界「登陸」，還鼓勵探索組建海峽兩岸科技社團聯盟，探索建設一批閩台民間科技交流基地，推進閩台科技合作項目落地。

此外，福建正大力推動孵化器和眾創空間建設。據福建省科技廳統計，目前福建省已有科技企業孵化器166家，眾創空間270家。截至11月底，福建已有省級學會與台灣科技社團結對子96對，90多名在閩台灣科技人員加入當地科協及其所屬學會（協會、研究會）。

「讓台灣科技工作者無門檻登陸」。楊金拔認為，區塊鏈將成為閩台科技融合發展的新熱點。