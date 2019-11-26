3年來首次！大陸Q3房產的信託資金餘額負成長

2019-11-26 17:13 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡敏姿 ／即時報導



中國信託業業協會發布第3度信託業數據顯示，截至第3季，投向房地產的信託資金餘額為人民幣2.78兆元，較第2季減少人民幣1,480.6億元，季下滑5.05%，這是自2015年第4季以來，首次出現新增規模的季增速負成長。

澎湃新聞報導，就行業資產存續規模而言，第3季全大陸68家信託公司受托資產餘額為人民幣21.99兆元，較第2季下降人民幣5,376.90億元，季降2.39%，與2季度降幅0.02%相比，下降幅度較大。第3季比去年同期增速下滑4.94%，與2018年3季下滑5.19%降幅趨同，信託資產規模繼續保持穩步下降。

第3季投向證券領域的信託資金規模為人民幣484.21億元，季增62.8%。其中，新增資金投向股票占46.7%，投向債券的占38.1%。這意味著，三季度信託資金「輸血」股市逾人民幣220億元。

對此，中國信託業協會特約研究員袁田表示，一方面，得益於M2與社融數據均得到超預期改善，大陸央行「寬貨幣」政策持續推進、證券市場持續改革、金融市場逐步開放等消息提振市場信心，為證券投資信託業務迎來市場發展機遇。